Olivares es designado como Comisionado para la emergencia sanitaria - Runrun

El diputado José Manuel Olivares aseguró que hay 85 fallecidos por COVID-19 fuera de la data oficial

El presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó designó al diputado José Manuel Olivares (PJ-Vargas) como Comisionado Presidencial para la salud y atención sanitaria a los migrantes.

El nombramiento lo hizo en el debate sobre el aumento de casos de COVID-19 en el país, en la sesión virtual del Parlamento. Con este cargo el diputado Olivares dará un reporte dos veces por semana, sobre la situación de la pandemia en el país.

También tendrá como función buscar donaciones de particulares para atender la COVID-19 y la crisis sanitaria en el país, coordinar con los gobiernos la atención de contagiados y garantizar que la ayuda llegue y ejecute con los venezolanos.

“Hoy atravesamos la peor etapa de la pandemia en Venezuela, hay un recrudecimiento. Estamos entrando a la fase de expansión y además estamos en una situación vulnerable cuando no tenemos ahorros, no hay comida, no hay servicios sanitarios para enfrentar esta crisis. La Organización Panamericana de la Salud ubica a Venezuela entre los tres países peor preparados para enfrentar la pandemia”, agregó Guaidó.

También recordó que abrieron un canal con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para llevar insumos y equipos médicos, además de desarrollar el programa Héroes de la Salud, donde se le pagarán 100 dólares por tres meses al personal de salud del sector público. Hasta el momento el pago no se ha concretado, aunque según nota de prensa de la Asamblea Nacional se ejecutará en los próximos días.

“Manejo irresponsable”

El presidente Juan Guaidó aseguró que la administración de Nicolás Maduro ha hecho un “manejo irresponsable” de la pandemia. “No aprovecharon la cuarentena para fortalecer la capacidad de atención en los hospitales”.

Igualmente el diputado José Manuel Olivares señaló que en cuatro meses de cuarentena no equiparon los centros de salud para poder atender a los pacientes de COVID-19. También señaló que hay 85 fallecidos por el virus que no han sido contados en la data oficial y que la cantidad de muertos total en Venezuela es de 205 pacientes.

“A nivel nacional solo hay 800 camas de emergencia y Maduro mintió descaradamente cuando dijo que había 27 mil camas. Maduro ha perdido 4 meses y somos el país de América Latina que menos pruebas hace, solo superando a Haití”, añadió el parlamentario.