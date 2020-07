Corte Nacional de Justicia ratificó sentencia contra Rafael Correa - Runrun

Este lunes 20 de julio la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó su condena de ocho años de cárcel contra el expresidente de ese país Rafael Correa por hechos de corrupción.

Luego de dos semanas de deliberación, el tribunal decidió ratificar la sentencia, en primera instancia, de ocho años de prisión contra Correa en el llamado caso “Sobornos 2012-2016”, informaron medios locales.

En el fallo también se ratificó la condenas contra Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Viviana Bonilla, Christian Viteri, María de los Ángeles Duarte, Laura Terán y Pamela Martínez, miembros del gobierno de Correa, según reportó El comercio.

“Aunque es difícil de creer, era de esperarse. ‘Caso’ y ‘sentencia’ más ridículos no puede haber”, reaccionó Correa vía Twitter desde Bélgica a un mensaje de un periodista ecuatoriano que informaba por esa red social desde la CNJ la decisión del Tribunal.

