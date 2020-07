Las noticias económicas más importantes de hoy #20Jul - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Crisis dispara comercio informal, la gasolina está en cuarentena radical y la situación de Citgo, son los temas más destacados del día.

Crisis dispara comercio informal de carne y déficit de consumo de proteínas llega a 65%

Representantes del sector ganadero advierten que el comercio informal, e incluso clandestino, de carne se ha disparado en el país, por lo que no existen garantías sanitarias básicas que certifiquen la calidad del producto que llega a la población. Este no es un problema nuevo en el país, pero se ha hecho especialmente grave, porque los rebaños no están siendo sometidos a los controles sanitarios necesarios y en el país hay una escasez de vacunas, ya que la importación está paralizada, según el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Armando Chacín. Banca y Negocios

Comercio en Anzoátegui pide auxilio por pérdidas millonarias

El gobierno de Nicolás Maduro destruyó la economía del país, y con la llegada de la pandemia del Covid-19 la situación empeoró para los pequeños y medianos negocios. La Cámara de Comercio del Estado Anzoátegui explicó que es necesario que se apliquen estímulos económicos para que los comerciantes puedan seguir manteniendo sus negocios a flote. Quienes pertenecen a esta organización, exigen divisas y créditos por parte de las entidades bancarias o del Estado. Banca y Negocios

Conindustria: 45% de las empresas manufactureras permanecieron inoperativas en junio

La paralización de la actividad económica en Venezuela como consecuencia de la pandemia de Covid-19 mantuvo en cierre al 45% de las empresas manufactureras, las cuales operaron, en promedio, por debajo del 17% de su capacidad instalada de acuerdo con una encuesta ‘flash’ realizada por la Confederación Venezolana de Industriales -Conindustria-. El estudio que registró el comportamiento de unos 985 establecimientos industriales, que representan el 60% de los agremiados a las cámaras y asociaciones afiliadas a Conindustria, muestra que el número de empresas inoperativas disminuyó con respecto al mes de mayo, cuando el porcentaje de establecimientos cerrados alcanzó el 62%. Banca y Negocios

La gasolina está en cuarentena radical en Oriente

La escasez de gasolina en el país continúa afectando la cotidianidad de los venezolanos. Además de combatir contra la pandemia del Covid-19 sin servicios básicos, deben ingeniárselas para conseguir el combustible necesario para transportarse. En Cumaná, estado sucre, la gobernación suspendió el suministro de gasolina para autos particulares. La excusa de las autoridades, es evitar la aglomeración de personas en las estaciones de servicio. Banca y Negocios

Con inseguridad y sin combustibles: crisis agropecuaria se agudizó en el primer semestre

Dos nuevo problemas se sumaron a los ya existentes del sector agrícola y ganadero nacional durante los primeros seis meses del 2020 para impedir el crecimiento de ambos rubros que vienen en caída sostenida en los últimos cinco años. De acuerdo a un balance ofrecido por Fernando Camino Peñalver, coordinador Nacional de Productores y Emprendedores del Partido Un Nuevo Tiempo, la crisis que viven los agricultores y ganaderos se ha agudizado aún más este año, según reseña el portal especializado Minuta Agropecuaria. Banca y Negocios

Más de 500 autobuses Yutong se reactivarán en segundo semestre

El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, informó que en el segundo semestre de este año se reactivarán más de 500 autobuses que serán incorporados a las distintas rutas de transporte público del país, para la atención de los usuarios. En un mensaje por Twitter, precisó que de estas unidades, 12 fortalecerán al sistema BusCaracas que se presta en la ciudad capital. Banca y Negocios

Por ahora, Venezuela debe US$21.300 millones por procesos de arbitraje

La deuda venezolana derivada de procesos de arbitraje, hasta ahora, asciende a 21.300 millones de dólares y se estima que representa 16% de los pasivos totales que la república, en algún momento, deberá reestructurar y cuyo monto aún no está determinado con certeza. El dato es producto de una investigación realizada por el Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad), coordinada por el abogado Ramón Escovar Alvarado, quien puntualiza que este monto «no incluye casi 20 casos pendientes de decisión, los montos de ejecución ni los intereses de los procesos que están en curso». Banca y Negocios

Gobierno de Maduro no logra acuerdo con transportistas para eliminar suministro gratis de gasolina y diesel

El pasado 15 de julio se cumplió la mitad del tiempo de 90 días que otorgó el presidente Nicolás Maduro para lograr un acuerdo con el sector de los conductores de transporte público para establecer una tarifa en la venta de combustibles pero en 45 días se han cancelado reuniones y por tanto no hay avances. Petroguia

“No se puede embargar a Citgo porque PDVSA ya no es el alter ego de la República”

El director de Litigio de la Procuraduría Especial de Venezuela, Pedro Jedlicka, anunció que se introdujo un escrito ante la Corte de Delaware en la que se le solicitó al juez Leonard Stark que anule la orden de embargo a Citgo, bajo el argumento de que esa filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) o la propia casa matriz ya no son el alter ego de la República, es decir, rebatir el argumento de Crystallex de que la empresa estatal no goza de autonomía y hay injerencia del gobierno venezolano. Petroguia

Gobierno de Trump solicita a Corte de Delaware paralizar venta de Citgo solicitada por Crystallex

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acogió los argumentos presentados por el representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, y Andrea Gucki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) sobre los riesgos para esa nación y Venezuela si se acepta la petición que hizo la empresa Crystallex a la Corte de Delaware de realizar una subasta y vender Citgo. Petroguia