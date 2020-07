PasandoLaCuarentena | Galería venezolana Cerquone Projects inaugurará exposición en sede de Madrid - Runrun

View this post on Instagram

/CORTOPLACISMO/ Tendencia a actuar a corto plazo sin pensar en un futuro que no sea el inmediato. _ /COTO/ Un terreno acotado _ /COTOPLACISMO/ Es un “neotérmino” adoptado por la generación millennial para redefinir una nueva tendencia social de actuar frente al colapso futuro. Gracias a las nuevas pandemias mundiales nos hemos dado cuenta del espacio acotado en el que vivimosy, todos estamos conectados en un mismo territorio planetario. Un espacio de caza y la presa somos nosotros. _ Miju Lee, Lusesita, José Quintanar y Axel Balazsi, bajo la curaduría de Grip Face. _ Viernes 17 de julio 11:00 a.m. López de Hoyos 64 Cerquone Projects Madrid.