Las noticias económicas más importantes de hoy #9jul - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. La inflación en Venezuela, telecomunicaciones en crisis y la suspensión de los impuestos municipales y estadales son los temas del momento.

Oliveros: Venezuela se ha convertido «en un país extraño» con relación a sus pares de América Latina

En el marco de las cifras, reveladas este martes 07 de julio por la última edición de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), el economista y director de la firma consultora Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, apuntó que «lo que más preocupa son las dificultades para cambiar esa realidad». «Hoy el mercado de consumo son los pobres porque todos somos pobres», precisó siguiendo idea de que se espera que «la foto a final de año será peor en Venezuela». Banca y Negocios

TSJ suspende por 90 días aplicación de impuestos regionales y municipales

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió por el lapso de noventa (90) días, la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado por los concejos municipales y consejos legislativos de los estados que establezcan algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria, así como cualquier decreto o acto administrativo de efectos generales dictado con la misma finalidad, por los alcaldes o gobernadores. Banca y Negocios

AN: Inflación de junio fue 15,3% y al cierre del primer semestre acumula 508,47%

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la Asamblea Nacional registró un incremento de 19,5% en junio, un aumento de 4,2 puntos porcentuales en comparación con 15,3% de mayo pasado. Al cierre del primer semestre, la inflación acumulada es de 508,47 y la variación interanual es de 3.524%. A pesar de la aceleración que registró el indicador de precios reportado por el parlamento en junio, esta tasa está aún muy lejos del máximo de 80% en abril, al cierre del primer mes y medio completo de cuarentena nacional por el impacto del Covid-19. Banca y Negocios

Telecomunicaciones en crisis: un país que se desconecta

Señales de televisión que se apagan, emisoras que no sintonizan, llamadas que no conectan y el Internet más lento de la región. Por diversas razones, las telecomunicaciones, igual que el suministro de agua o la electricidad, también colapsan en Venezuela, un país sumergido en una crisis que parece no tener fin, indica un reporte de la agencia española EFE. Banca y Negocios

“Contrapartes influyentes” se enfrentan a PDVSA ad hoc para quedarse con Citgo

El presidente de la junta de administración ad hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Luis Pacheco, aseguró que la gestión del equipo directivo de Citgo, la filial en Estados Unidos, se destaca por llevar adelante “una sana administración” y defendió la operación de emisión de bonos que realizó la compañía a principios de junio por 1125 millones de dólares para refinanciar deuda y obtener capital de trabajo. Petroguia

Pruebas de fracking en Colombia requerirán plan de gestión social con comunidades

Los Ministerios del Interior y de Minas y Energía de Colombia presentaron la propuesta de resolución de lineamientos sociales que deberán realizarse durante la ejecución de los proyectos piloto de investigación integral para el desarrollo de yacimientos no convencionales mediante el uso de la técnica del fracking o fractura hidráulica. Petroguia

Brasil reduce regalías hasta en 5% para pequeñas y medianas empresas petroleras y gasíferas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, siguiendo una recomendación del Consejo Nacional de Política Energética, aprobó la resolución mediante la cual la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles podrá reducir la regalía hasta en un 5 por ciento para los campos otorgados a pequeñas o medianas empresas con el fin de aliviar el flujo de caja de estas compañía y estimular la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. Petroguia