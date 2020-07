OFAC acordó que Amazon pagará una multa por ofrecer servicios a personas sancionadas - Runrun

Según el documento, la empresa norteamericana aceptó ofrecer servicios a personas sancionadas por la justicia de EEUU

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) multó a la empresa estadounidense Amazon por ofrecer servicios a personas sancionadas.

De acuerdo con una comunicación de la OFAC, Amazon aceptó que ofrecieron servicios a personas sancionadas por la justicia de EEUU.

“Amazon aceptó y procesó pedidos de personas que figuran en la Lista de OFAC Ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas de conformidad con el Reglamento de sanciones por tráfico de estupefacientes, Reglamento de sanciones a Venezuela”, señala el texto.

Además, entre el 15 de noviembre de 2011 y el 18 de octubre de 2018, las personas de Crimea, Irán y Siria hicieron pedidos o negocios en los sitios web de Amazon.

También señalan que la empresa “aceptó pedidos procesados ​​en sus sitios web para personas ubicadas o empleadas por misiones extranjeras de Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria”.

Según la OFAC, el monto legal máximo de penalización monetaria civil por las violaciones aparentes fue de $ 1,038,206,212.

Sin embargo, OFAC determinó que Amazon divulgó voluntariamente las violaciones aparentes y que las violaciones aparentes constituyen un caso no grave.

Como consecuencia, bajo las Pautas de cumplimiento de sanciones económicas de la OFAC, 31 C.F.R. Parte 501, aplicación. R.

Agravantes

– Amazon no actuó con la debida precaución o cuidado cuando implementó procesos de detección de sanciones que no detectaron adecuadamente las transacciones que involucran a personas bloqueadas y jurisdicciones sancionadas. En particular, Amazon no revisó ni evaluó adecuadamente las direcciones, los nombres de los clientes o las variaciones comunes de dichos datos como parte de su revisión de sanciones.

– Si bien las violaciones aparentes implicaron principalmente la provisión de bienes y servicios minoristas y de consumo de bajo valor, algunas de las violaciones aparentes se relacionaron con el procesamiento de pedidos de productos de seguridad personal por parte de Amazon en nombre de personas ubicadas en las embajadas iraníes en Tokio, Japón y en Bruselas, Bélgica.

– Amazon proporciona bienes y servicios de consumo a través de sus sitios web de comercio electrónico y procesa miles de millones de transacciones globales anualmente, y es una de las compañías más grandes y comercialmente más sofisticadas del mundo.

Con información de OFAC