PasandoLaCuarentena | María Teresa Chacín le cantará a toda Venezuela - Runrun

Amigos! Los espero el domingo 05 de julio, estaremos cerquita gracias a la tecnología y al amor de la familia, desde Caracas compartiré con mi hijo @lopezsaimon en Miami, con mi hija @mariatelopezchacin y mis nietos @mariannemusic04 y @extremeefrain en New Jersey, cantando la música que amo, feliz que mis hijos, mis nietos y ustedes la amen también!! MARIA TERESA EN FAMILIA LE CANTA A VENEZUELA y @paseowynwood, patrocinante oficial, te invitan al CONCIERTO ON LINE, EL 5 de julio 2020 Hora: 4 pm Miami/Venezuela y 10 pm Hora Madrid. Con la compra de tu entrada (el link que está en mi perfil te lleva directo a las entradas) estarás colaborando con @fundaprocura, organización privada sin fines de lucro, que brinda ayuda a personas con discapacidad motora. Nuestra música , llegará a cualquier hogar en el mundo donde haya una familia venezolana! Para la compra de entradas desliza 👉🏻👉🏻👉🏻➡️➡️➡️👉🏻👉🏻👉🏻