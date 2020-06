Trump le responde a Bolton y lo califica como "cachorro enfermo" - Runrun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le respondió a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, tras difusión de un libro que revela datos de la Casa Blanca.

Se trata del libro “La habitación donde ocurrió: memorias de la Casa Blanca”, donde Bolton desmonta la imagen de hombre fuerte y bien ponderado de Trump.

Tras difundirse en varios medios y comentarse en las redes, Trump reaccionó a través de su cuenta de Twitter donde arremetió contra Bolton por el libro.

“El libro de Bolton, que está recibiendo críticas terribles, es una recopilación de mentiras e historias inventadas, todo con la intención de hacerme quedar mal”, expresó.

Y agregó: “¡Solo está tratando de desquitarse por despedirlo como el cachorro enfermo que es!”.

Bolton’s book, which is getting terrible reviews, is a compilation of lies and made up stories, all intended to make me look bad. Many of the ridiculous statements he attributes to me were never made, pure fiction. Just trying to get even for firing him like the sick puppy he is!

