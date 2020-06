Rick Scott a López Obrador: Vender gasolina a Venezuela es una medida peligrosa - Runrun

El Senador de Florida, Rick Scott respondió este miércoles al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre sus intenciones de vender gasolina a Venezuela por razones humanitarias a pesar de las sanciones de Estados Unidos.

A través de su cuenta en Twitter., el senador afirmó que “La decisión de López Obrador de evitar las sanciones para vender gasolina al régimen de Maduro es una medida peligrosa”.

Rick Scott destacó que todos los países del hemisferio deben mantenerse firmes para aislar a Maduro y procurar la libertad de Venezuela.

López Obrador informó el pasado lunes que aunque Venezuela no le ha realizado ninguna solicitud, estaría dispuesto a vender combustible al régimen de Maduro siempre y cuando sea por razones humanitarias.

«Somos libres, México es un país independiente, soberano, tomamos nuestras propias decisiones y no nos involucramos en las políticas de otros países», manifestó el presidente de México al ser consultado sobre las posibles sanciones de Estados Unidos.

Obrador's decision to bypass sanctions to sell gas to Maduro’s regime is a dangerous move.

For freedom & democracy to reign in our hemisphere, all countries must remain strong in isolating Maduro, not providing him tools to continue his destruction of VZ. https://t.co/ppEJef9PqB

— Rick Scott (@SenRickScott) June 17, 2020