PasandoLaCuarentena | Venezolanos participarán en “Callback” del Teatro Círculo de Nueva York - Runrun

El monólogo “Nosotras nos entendemos”, escrito por Gustavo Ott, actuado por Zindia Pino, y dirigido por Yicel Camacho, estará en la sexta edición de “Callback” en el Teatro Círculo de Nueva York.

El monólogo fue galardonado en la novena edición de Monologando Ando, festival que realiza la compañía de teatro FenixUSANY.

“Callback”, que en esta oportunidad se realizará en modalidad streaming y gratuito, es un programa que promueve grupos emergentes del teatro latino de Nueva York. creado por José Cheo Oliveras, fundador y director artístico de Teatro Círculo, tiene como finalidad presentar propuestas de teatro latino. La conexión temática es la voz marginada, de distintos matices y tonos, que narra historias, dignas de ser presentadas ante la comunidad neoyorquina.

Además, Callback es reconocido como un proyecto relevante se realiza, en parte, gracias al auspicio de NYC Department of Cultural Affairs, The New York City Council, Coalition of Theatres of Color, la Federación Hispana y The Howard Gilman Foundation.

Sobre el monólogo

Gustavo Ott, conocido por otras obras como “Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas” y “Passport”, trabaja en este unipersonal humorístico dirigido por Yicel Camacho, e interpretado por Zindia Pino, quien encarna a Virginia, que ya no espera que su marido, Pedro, regrese a casa y, por ello, decide tomar una decisión crucial: desaparecer, pero estar.

El concepto es que Virginia se convertiría en una mujer fantasma viva, con lo cual inicia un viaje femenino y espectral hacia sí misma, enfrentando a la traición, y al entorno social, con la fuerza inflexible y trascendente de la lealtad.

Virginia es un personaje inspirado en la francesa Camille Claudel (1864-1943), modelo, confidente y amante de Auguste Rodin; una artista que pagó con la reclusión y el olvido, en un manicomio, su dedicación a la escultura, una pasión por la que rompió moldes en una sociedad que otorgaba a la mujer un papel doméstico.

Yicel Camacho, directora de la obra, explica que Virginia ha de “ser la voz que invite a la mujer a reconocerse, a valorarse, a respetarse; que no tenga miedo a nada, que sepa que es libre de sentir, de hacer y de vivir como quiera siempre que sea feliz”.

Por su parte, Yicel Camacho dijo: “El reto comienza por entender los sube y baja emocionales, interpretarlos y además disfrutarlos junto con Virginia. Es un viaje que realizo con ella mientras se descubre como mujer”.

La programación estará disponible a partir del jueves 18 de junio hasta el lunes 29 y será transmitido de viernes a domingo, con acceso gratuito, a través del sitio web www.teatrocirculo.org.