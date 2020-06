Unión Europea pide negociación para nombrar un CNE independiente - Runrun

El Alto Representante considera que los actores políticos deberían volver a la mesa de negociación

El Alto Representante de la Unión Europea aseguró que las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia “reducen al mínimo” el espacio democrático en el país y crean obstáculos adicionales para la resolución de la crisis política venezolana.

En un comunicado el Alto Representante exhortó a la administración de Nicolás Maduro y a la oposición a que entablen “negociaciones significativas e inclusivas hacia la constitución del CNE y el levantamiento de las prohibiciones a los partidos de la oposición”.

“Todos los actores nacionales deberían volver a la mesa de negociación, en interés de todos los venezolanos”, agregó.

Igualmente indicó que las elecciones legislativas y presidenciales, libres y justas que respeten los estándares internacionales son clave para superar la crisis en el país. “Un CNE independiente y equilibrado, así como un campo de juego nivelado que permita la participación de partidos políticos y candidatos es la piedra angular para un proceso electoral creíble”.

La Unión Europea, reiteró en el comunicado, apoyará cualquier esfuerzo significativo en esa dirección, “así como su compromiso a largo plazo con el pueblo de Venezuela, y se compromete a trabajar con los venezolanos y con la comunidad internacional, incluso a través del Grupo de Contacto Internacional, hacia un retorno pacífico a la democracia y al estado de derecho”.

Los antecedentes

El pasado viernes, 12 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia decidió el nombramiento de los nuevos rectores del CNE, por petición de un grupo de la mesa de diálogo nacional, que también solicitó la declaración de la omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional.

Felipe Mujica, secretario general del MAS y uno de los solicitantes, recordó que en septiembre del año pasado se constituyó la mesa de diálogo, con partidos minoritarios de oposición y la administración de Nicolás Maduro. El primer punto acordado fue el del regreso de la bancada chavista a la Asamblea Nacional, “para que con la fracción de la oposición que estaba allí pudieran resolver el problema de elegir un organismo electoral”.

“El país conoce como eso no fue a ninguna parte, nombraron a una comisión que no operó, luego vino la crisis de enero cuando se divide la AN, y esa división decreta definitivamente la imposibilidad de que en ese organismo se pueda tomar la decisión de elegir el CNE, ya que para ser elegido requiere de los 2/3 de los miembros de este organismo legislativo”, expresó.

El Comité de Postulaciones Electorales se instaló a principios de marzo, luego de la convocatoria de la sociedad civil. En ese momento no se juramentaron ante la Asamblea Nacional, porque el chavismo reconoce a Luis Parra como presidente del Legislativo y la oposición a Juan Guaidó. Posteriormente las actividades del Comité fueron pospuestas por la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

Luego el lunes, 15 de junio, el TSJ decidió suspender a la actual junta directiva de Acción Democrática y nombrar un directorio ad hoc, encabezado por Bernabé Gutiérrez, quien era el secretario de organización de la tolda naranja. Este hecho se dio después de que su hermano, José Luis Gutiérrez fuera designado como rector principal del CNE.