Comité de Postulaciones Electorales no tiene listado de posibles rectores que pide el TSJ - Runrun

El presidente del Comité de Postulaciones, Ángel Medina, aseveró que esta instancia no entregará una lista de pre-seleccionados a ocupar los puestos de rectores al Consejo Nacional Electoral (CNE), como lo pidió el Tribunal Supremo de Justicia en una sentencia, debido a que dicho listado «no existe».

«No puedes exponer lo que no hay. Nuestra misión como Comité no es buscar nombres o palabrear nombres. Nuestra misión es ir a un proceso de convocatoria pública que no se ha dado», sentenció el diputado por el estado Bolívar.

La noche del 10 de junio, la Sala Constitucional del TSJ emitió la sentencia 069-2020, con ponencia del magistrado Juan José Mendoza, donde se solicita al Comité de Postulaciones Electorales que «consignen el listado de ciudadanos pre-seleccionados para integrar el Consejo Nacional Electoral» en un lapso de 72 horas.

En una rueda de prensa virtual, Ángel Medina explicó que actualmente el Comité está «en el paso de que se debe aprobar el reglamento para luego ir a esa convocatoria» a la sociedad civil, universidades y poderes públicos para que postulen a posibles candidatos a ocupar puestos dentro de la junta directiva del CNE.

«No puedes ofrecerle al país de lo que no tienes. No puedes decir que tengo tales nombres porque no los tengo, no se ha dado», reiteró el parlamentario, al tiempo que informó que en las últimas horas ha mantenido contactos con los representantes del PSUV dentro del Comité «siempre bajo la premisa de que se renueve el poder Electoral pero también de lograr elecciones realmente libres».

El diputado recordó que la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) establece «claros tiempos» para que se desarrolle la postulación de los candidatos: 14 días para que la gente se postule, dos días para que el Comité revise y publique los nombres, seis días para que se puedan objetar esas postulaciones y otros seis días para que estas personas puedan ejercer sus descargos.

Reiteró que actualmente el Comité debería aprobar el reglamento y su cronograma de funcionamiento, para lo que todavía no hay fecha establecida. «El Comité de Postulaciones Electorales y los que lo conformamos estamos claros en que no hay forma que nos obliguen a violentar la ley, lo que establece la Constitución», resaltó Medina.

El parlamentario de Primero Justicia dijo que «no ha sido un proceso sencillo, se están dando en pleno proceso de restricción de garantías y libertades democráticas» donde siempre han estado presentes la sombra del llamado desacato y la omisión legislativa.

Además, señaló que existe la necesidad de construir un árbitro electoral para todos los venezolanos y «nosotros apostamos a que sea el Comité el espacio para lograr ese acuerdo político para el país. Yo creo que los magistrados han dado declaraciones políticas que trastocan la posibilidad de construir un camino, una salida a la crisis. Si el planteamiento que está en la mesa es reeditar un proceso sin garantías, esto es más crisis».

«La unilateralidad no ayuda al país (…) Hemos asumido la voluntad de construir espacios de consensos al país que permitan avanzar y darle al país un mensaje de tranquilidad e institucionalidad», dijo Medina.

También dijo que no es labor del Comité definir si la oposición va o no va a unas elecciones parlamentarias, «nosotros no estamos como organismo de la oposición para construir estas estrategias. Nuestro mandato político es realizar lo que dice la Ley».