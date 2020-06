Embajadora de Guaidó en Chile renunció por causas económicas - Runrun

Guarequena Gutiérrez, embajadora del gobierno interino en Chile, renunció a su cargo por causas económicas y migratorias.

En declaraciones ofrecidas a EFE, Gutiérrez explicó que no puede seguir atendiendo las responsabilidades de este cargo.

Debido a temas económicos y la necesidad de renovar su visa en Chile, Gutiérrez necesita abandonar esta labor diplomática.

Además, explicó que debe encontrar trabajo remunerado y cumplir así los requisitos para poder permanecer en Chile de forma regular.

“Económicamente no he tenido un salario ni lo que eso conlleva: cotizaciones, inclusión en el servicio de salud de Chile y en el sistema de pensiones, poder optar a una visa de permanencia en el país, etc., y tengo una visa que caduca en septiembre y tengo que comenzar a solicitarla en julio”, explicó.