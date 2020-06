Nicolás Maduro: "tenemos 61 casos positivos importados" - Runrun

Nicolás Maduro en Consejo de Ministros en la Casa Cultural La Casona, presentó balance del día sobre la pandemia del coronavirus en Venezuela. Le acompañaron los miembros de su gabinete, Carlos Alvarado, Remigio Ceballos, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez entre otros.

Destacó el resultado favorable obtenido en Venezuela, en comparación con el mundo, sobre las medidas tomadas por su gobierno. “La cuarentena fue un sacrifico correcto por la comunidad”.

Nicolás Maduro anunció 61 casos importados positivos de coronavirus en Venezuela, para un total de 2.377 casos. El día de hoy, según el balance presentado en consejo de ministros desde La Casona, no hubo casos de contagio comunitarios que reportar. El mandatario se mostró satisfecho con los avances obtenidos en unas conversaciones que Jorge Rodríguez, Vicepresidente Sectorial de Comunicación, adelanta con sectores de la oposición venezolana. “Les tiendo la mano y cuentan con mi apoyo, a buen entendedor, pocas palabras” declaró Maduro.

Fronteras peligrosas

Sobre la polémica del gobierno de Brasil de ocultar los reportes diarios sobre la pandemia, se mostró muy preocupado por el pueblo brasileño. Segun él, a la fecha registran ya 678.000 casos positivos y asegura que esa cifra podría rondar el millón de infectados en la nación fronteriza. “Ayer solamente hubo 36.000 en un solo día”, le dijo a Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva. Lamentó los más de 36.078 fallecidos que le han reportado desde el vecino país. Con respecto a la frontera de Colombia, asegura que tienen miles de casos más de los que reportan. Se mostró sumamente preocupado por las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, entre otras.

“Esto no es una mamadera de gallo. Esto es muy serio. Uno se descuida, y se contagia medio mundo”, aseguró Maduro.

Nueva Esparta controlado. Zulia bajo la lupa

El gobernante anunció que el foco de Nueva Esparta ha sido controlado y procederán a levantar el toque de queda declarado en el estado insular.

En relación al foco del estado Zulia, aseguró que actualmente hay más de 100 casos activos y 5 fallecidos. Informó que se tomaron medidas especiales para Maracaibo y San Francisco. Se está haciendo un barrido de 100 mil pruebas rápidas en la entidad. En dos semanas esperan controlar el foco, según informó la Vicepresidenta, al ser consultada por Maduro sobre los avances al respecto.

“El Zulia ha sido víctima de contagios que vienen de Colombia”, declaró Maduro. Pidió a los zulianos esforzarse más. “Hacen falta medidas especiales extraordinarias para que ustedes se queden en casa. Todos a quedarse en casa durante estos 7 días. Salidas mínimas necesarias para abastecerse con alimentos pero estos días servirán para estudiar si se cortan las cadenas de transmisión en el estado o por el contrario, tendremos un escenario más preocupante que enfrentar”.

“Le hago un llamado a la gente del Zulia: no acepten a la gente que vienen por las trochas cruzando la frontera, pagando más de 100 dólares. Se convierten en focos de infección”. No se debe aceptar a la familia que viene de la frontera, pasando por las trochas y pasos ilegales segun el gobernante. “Les exijo colaboración, no puede venir un grupo de irresponsables a contagiar a la familia, a la comunidad” dijo en tono muy molesto. Es, según Maduro, un llamado especial que hace a los zulianos, ya que segun él, “el plan de Ivan Duque es contaminar a Venezuela con gente infectada desde Colombia”.

El A/J Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional de las FANB, por su parte informó que han ingresado al país más de 50.000 venezolanos hasta la fecha. Sólo en el Zulia han ingresado más de 5.000. En el estado Tachira 34.115 y todos han sido registrados y están chequeados, según el militar, así como controlados por equipos de despistaje de la pandemia.

Lamento la situación con los hermanos indigenas pemones. “Estaban en una trocha y se contaminaron todas las comunidades”, aseguró Maduro.

7 días intensos necesarios de cuarentena.

Después de semana de estudios y conversaciones con altos sectores, se ideó el 5×10 y fue todo un éxito, según Maduro. Agradeció el espíritu mostrado por los venezolanos durante la flexibilización económica dinámica. “Mucha gente salió a cortarse el cabello. Todo el mundo con su tapaboca”. La industria química se activo un 75 por ciento y pidió activarlo en un 100 por ciento. El sector autopartes también está muy bajo según Maduro. Debe subir. Anunció que ahora todo cambia al esquema del 7×7: 7 días intensos necesarios de cuarentena, para cortar las cadenas de transmisión, que comienzan a partir del Lunes 08 de Junio e informó que el Lunes 15 de Junio arranca la próxima fase de flexibilización.

Los aliados de Venezuela

De igual forma, celebró que en China ya se estén probando tratamientos para el coronavirus e informó que Rusia también hace lo propio. “Si no tuviéramos los ataques de Colombia y Brazil, la flexibilización sería mayor”, aseguró.

Por su parte, Carlos Alvarado, ministro de salud del madurismo informó sobre la llegada de 74 toneladas de insumos desde China. Entre lo recibido se encuentran equipos de protección personal, mascarillas, más de 650.000 pruebas rápidas y 250.160 PCR, 2 termocicladores para practicar el PCR y más de 1.000.000 de mascarillas N95 y medicamentos para tratar la pandemia. Con este cargamento recibido, se suman 231 toneladas de ayuda recibida por parte de la potencia asitatica.

Informó que en los próximos días llegará más ayuda de Irán y agradeció eufórico a Rusia, China, Cuba y todos los aliados que según su gobierno, no dejan sola a Venezuela en estos momentos.

Sobre Estados Unidos, expresó estar asombrado sobre los abusos policiales contra la comunidad latina y afroamericana en las protestas que se llevan a cabo en estos días. Celebró dichas protestas, pues según él, las mismas buscan la libertad de las comunidades oprimidas. Sobre las publicaciones que vinculan al madurismo con dichas protestas, aseguró que hubo un “viejo loco” llamado Rick Scott que estuvo empeñado en acusarlo y dice no entender por que acusan al “regimen ilegitimo de Nicolas Maduro” de lo que esta sucediendo en suelo norteamericano. “Apuntan a Maduro por el caos”, dijo. Se declaró inocente y dice no ser responsable del racismo. “Hasta dónde van a llevar su maduritis, están enfermos”. Prevé cambios politícos en la nación norteamericana en los próximos meses y finalizó la transmisión de forma muy efusiva.