EEUU investiga a Luis Parra para sancionarlo y revocarle la visa - Runrun

James Story afirmó que el problema de Venezuela viene de 2018 con las elecciones fraudulentas

El encargado de negocios de EEUU para Venezuela, James Story, aseguró el jueves 4 de junio que su país se encuentra investigando al diputado Luis Parra, junto a los parlamentarios que le respaldan, para sancionar y revocarle las visas porque forman parte de un grupo que «socava la democracia venezolana» y por ende, son sensibles a recibir este tipo de penalizaciones.

Story insistió que el pasado 5 de enero se le impidió la entrada a los diputados opositores al Palacio Federal Legislativo con varios puntos de control de las autoridades y por grupos civiles armados, conocidos como colectivos. «Luis (Parra) llegó y no fue elegido porque no hay un registro del quorum ni de quienes votaron por él».

«No es presidente de la Asamblea Nacional. No importa lo que dice el TSJ, que solo trabaja para lo que dice el régimen», señaló Story sobre Parra.

El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, emitió una sentencia en la que reconoce a Luis Parra en la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), cuatro meses después de que se interpusiera un recurso de amparo, pues se alude que hubo una comisión preparatoria de diputados y no el acto formal de instalación al no estar presente el presidente saliente, que es Juan Guaidó.

Por su parte, Juan Guaidó aseveró que este fallo de la Sala Constitucional «no es una sentencia, es una acción política que busca seguir torpedeando la institucionalidad política del Parlamento, pero la seguiremos defendiendo».

James Story afirmó que el problema venezolano viene por problemas en mayo 2018 por las elecciones fraudulentas que se llevaron a cabo, por lo que la solución es una salida política que se alcanza primariamente a través del diálogo. Recordó que fue ofrecido un marco para transición democrática a finales de marzo.

*Con información de TalCual