Bombas cerradas y largas colas para surtir gasolina este #3Jun - Runrun

Después de la llegada de los cinco tanqueros provenientes de Irán, las irregularidades en el suministro de gasolina persisten por tercer día consecutivo

Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles 3 de junio, se registraron largas colas en las estaciones de servicio de varios estados del país para surtir combustible, esto debido al nuevo esquema de distribución de gasolina anunciado por Nicolás Maduro.

En el estado Miranda y Distrito Capital, la situación fue similar, varias estaciones amanecieron cerradas, mientras que en las gasolineras aptas para el cobro a “precio internacional”, las filas se extienden hasta más de dos kilómetros de distancia. Usuarios reportaron a través de las redes sociales que solo 200 vehículos pudieron abastecer sus tanques.

En Caracas en varias parroquias se refleja que #NoHayGasolina y siguen las protestas en el país debido a la ineficiencia y falta de planificación en la distribución de gasolina. El paquetazo, una medida populista. pic.twitter.com/UNUX5cgBel — DIP Rafael Veloz García🇻🇪 (@Rafaelvelozg) June 3, 2020

Autopista Prados del Este con cola mega larga de vehículos para surtir gasolina. Aquí no hay ninguna normalidad más bien más pobreza #NoHayGasolina pic.twitter.com/oWlmcqZCyv — Claudia Madrid🌹 (@KekaMadrid10) June 3, 2020

#3Jun #Caracas #Gasolina @SanchezNanoVzla: "Cola para surtir Gasolina en la bomba detrás de Cubo Negro en Caracas simplemente impresionante la cantidad de carros es impresionante" pic.twitter.com/oJUma3Fh0I — Reporte Ya (@ReporteYa) June 3, 2020

En el estado Vargas el Diario la Verdad informó que más de 250 choferes que les tocaba surtir ayer, acudieron a la estación de servicio de Palmar Este, ubicada en la playa Lido, Caraballeda, no fueron atendidos. Esto ocurrió luego de que los efectivos de la Guardia Nacional anunciaran que la gasolina alcanzaría para llenar 50 carros.

#Vargas es el Estado menos atendido con combustible y demás servicios.

Las colas kilometricas por #TrampaGasolina deja a todo #Ciudadanos VARADOs pic.twitter.com/hMBngdIT0D — Bernardo Guerra (@BernardoGuerraC) June 3, 2020

En estaciones de #Vargas hay gente desde el lunes esperando combustible y #TodosCiudadanos varados por #TrampaGasolina — Nelson Galvis (@galvis60) June 3, 2020

En las estaciones de servicio del oriente del país la situación no fue distinta. Más de dos kilómetros abarcaban las filas de autos en las gasolineras subsidiadas de Barcelona, Puerto La Cruz, Guanta y Urbaneja, donde la mayoría de las estaciones comenzó a laborar a partir de las 10:30 am porque no habían sido surtidas. Según contó el comerciante Luis Caraballo a El Pitazo , quien estaba en la estación Ferry, ubicada en la avenida prolongación, Paseo Colón de Puerto La Cruz, el despacho de las gasolineras no cubre con la demanda diaria y las gandolas se tardan en surtir. Otra de las quejas recurrentes de este miércoles, 3 de junio, era el “redondeo” que aplicaban en algunas gasolineras, donde cobraron un dólar por 30 litros de gasolina y aseguraban que no tenían Bolívares Soberanos para dar vuelto.

#3Jun #Anzoategui #Gasolina

Gob. @BarretoSira: "Y aún hay muchísimas Estaciones de Servicios⛽ en #Anzoátegui que están secas de gasolina y las largas colas evidencian el desespero de los ciudadanos.

¡Un estado petrolero en medio de un caos de combustible!" pic.twitter.com/w6qP9iBY4w — Reporte Ya (@ReporteYa) June 3, 2020

#3Jun #Sucre #Gasolina

Habitantes de #Cumaná, en #Sucre, denunciaron que tuvieron más de seis horas en cola con el fin de surtir de combustible en la estación de servicio Santa Rosa – @VPITV https://t.co/TKUJFfSOx1 — Reporte Ya (@ReporteYa) June 3, 2020

La situación en los Andes venezolanos fue similar. En la ciudad de Mérida, usuarios que llegaron a las siete de la noche a hacer cola aún no habían podido en la estación de servicio (E/S) Alto Chama, porque se había acabado el combustible hacia el mediodía. Los despachadores dijeron que estaban esperando la llegada de una gandola. En San Cristóbal se observaron largas colas de más de 20 cuadras de largo. En Trujillo la falta de combustible y la irregularidad en el despacho de Pdvsa a las gasolineras generó retrasos en el cumplimiento del cronograma por terminal de número de placa.

#3Jun #Gasolina #Mérida "Ustedes no deciden las políticas que se están manejando", es lo que les dicen los funcionarios de la Guardia Nacional a los motorizados en la estación de servicio Mario Charal, ubicada en la Av. Andres Bello. pic.twitter.com/Wj1Pze8rf5 – @TVVnoticias — Reporte Ya (@ReporteYa) June 3, 2020

#3Jun #Táchira #Gasolina

Así amanece las adyacencias de las estación de servicio Paramillo de San Cristóbal, que es la única que se encuentra garantizando el suministro – @TVVnoticias pic.twitter.com/qsVHjgceYC — Reporte Ya (@ReporteYa) June 3, 2020

#3Jun #Mérida #Gasolina @leoperiodista: "Las colas de obtener gasolina han sido rutina para los merideños y en este nuevo sistema de distribución centenares de conductores suman las horas de fila más horas de espera por los apagones que impiden la recarga" pic.twitter.com/ToEy29WAnC — Reporte Ya (@ReporteYa) June 3, 2020

Según información del diario Correo del Caroní, en el estado Bolívar persistió el despacho restringido a 20 litros en gasolineras con precio subsidiado. Reportes en Twitter informan que no ha llegado la gasolina a dicho estado y que nadie ha podido abastecerse.

#3Jun #Gasolina #Zulia En Lagunillas, Baralt, Valmore Rodríguez y Simón Bolívar de la Costa Oriental del Lago, en Zulia, ningún chófer pudo abastecerse con gasolina. – @Jhormancruz1 — Reporte Ya (@ReporteYa) June 3, 2020

En Punto Fijo, Falcón, las personas trancaron la entrada y denunciaron que llegó gasolina a la estación de servicio, no obstante, esta sería despachada solo para los funcionarios policiales. En la avenida Juan Bautista de Margarita, estado Nueva Esparta, las personas trancaron la calle para exigir la venta del combustible. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana estaban en el lugar.

#Falcón| Trancada la entrada de #PuntoFijo. Usuarios denuncian que llegó #gasolina para “funcionarios”. “hay para todos o no hay para nadie” expresan los manifestantes quienes amanecieron en la cola. #3Jun pic.twitter.com/igkoN9wWeP — Jhonattam Petit📲 (@soypetitygarcia) June 3, 2020

#Falcón | El suministro de #gasolina no se ha cumplido en las estaciones de servicios de Paraguaná. Usuarios molestos denuncian que hay muchas irregularidades e insertidumbres #3jun – vía @irene_revilla https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/SKlniqpgWZ — El Pitazo (@ElPitazoTV) June 3, 2020

#3Jun 10:12 AM #Gasolina #Falcón Usuarios rechazaron que no serán atendidos en una estación de servicio en vista que está habilitada solo para funcionarios de la administración pública. Muchos están desde ayer haciendo la fila. pic.twitter.com/KpNEWjBj7c – @marthyebarbera — Reporte Ya (@ReporteYa) June 3, 2020

En el estado Zulia las gasolineras amanecieron abarrotadas este miércoles, debido a las fallas que presentan en el surtimiento del combustible, lo que provoca agotamiento y disgusto en la entidad.

En algunas estaciones, la atención comenzó a las 6:00 de la mañana, en otras como las ubicadas en la avenida La Limpia, cercanas a la Curva de Molina, siguian esperando por el despacho del hidrocarburo en las primeras horas de la mañana. Según lo anunciado por el gobernador Omar Prieto.

#3Jun #Zulia #Gasolina @VPITV: Habitantes mostraron su descontento con el nuevo horario establecido por las estaciones de servicio que va de 8:00 AM a 12:00 PM. La E/S ubicada en el sector Bella Vista surtió de gasolina de 11am a 12pm pic.twitter.com/WSpYb1IOug — Reporte Ya (@ReporteYa) June 3, 2020

#1Jun #Gasolina #Zulia Pese a orden de Omar Prieto de extender hasta las 7:00pm el horario de funcionamiento de las estaciones de servicios. A las 2.30 pm varias se encuentran cerradas. Trabajadores le indicaron a los que estaban en cola "Se acabo la gasolina". – @Madepalmar — Reporte Ya (@ReporteYa) June 1, 2020

*Con información de El Pitazo, La Verdad de Vargas, Correo del Caroní y Agencias