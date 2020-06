Así transcurre el segundo día para surtir gasolina en Venezuela - Runrun

A través de las redes sociales, habitantes de distintos estados del país han reportaron por segundo día consecutivo, largas colas para llenar el tanque de sus vehículos con gasolina. Estaciones que no empezaron temprano a prestar sus servicios, bombas que no cuentan con canales electrónicos de pago y límites en el despacho, son algunos de los problemas del día.

En el estado Miranda, específicamente en Los Teques, la estación de servicio “Los Nuevos Teques” a las 7:42 am no tenía gasolina.

En Chuao, Caracas, usuarios reportan que se puede surtir gasolina sin importar el número de la placa. Afirman que el pago es rápido siempre y cuando se haga en divisas o tarjetas. En Caurimare, la cola era bastante larga tanto de motos como de vehículos.

En Carabobo, 99% de las unidades de transporte público no pudo laborar por falta de gasolina. Los transportistas denunciaron que solo dos estaciones de servicio les están surtiendo. A cada vehículo lo proveen con 30 litros de combustible pagados a 5.000 bolívares por litro.

El Sindicato Único de Transporte del estado Carabobo, aseguran que no se opone a pagar la gasolina, pero que les surtan combustible a diario para poder trabajar. Además exigen que en cada municipio sea asignada una estación para atender a los transportistas.

#AlMomento: Así se encuentra San Diego para surtir #Gasolina en la E/S Monte Mayor conocida como La Porchetta, usuarios reportan que es lento el surtido, que están desde las 3 am y hasta este momento 11 am no han podido ingresar a llenar sus vehículos #VenprensaCBBInforma #2jun pic.twitter.com/uKV32XIKZo

