EEUU ofrece recompensa por la captura del jefe de la Sunacrip - Runrun

El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a quien facilite la captura de Joselit Ramírez Camacho, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).

A través de un comunicado publicado por el Departamento de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés), anunciaron que el jefe de la Sunacrip fue incluido en la lista de los más buscados de la agencia.

Detallan que la decisión se tomó tras una investigación llevada a cabo por la Fuerza de Tarea de Crímenes Financieros El Dorado de HSI, Nueva York.

Asimismo, señalan a Ramírez Camacho como “un funcionario del gobierno venezolano acusado de tener profundos lazos políticos, sociales y económicos con múltiples supuestos capos del narcotráfico, incluyendo a Tareck EI Aissami”.

Ramírez Camacho es acusado por el Distrito Sur de Nueva York de lavado de fondos ilícitos mientras ocupaba cargos públicos en el gobierno venezolano.

Por su parte, Mike Pompeo, Secretario de Estado de EEUU, destacó esta medida de presión contra el gobierno chavista:

“Hoy los Estados Unidos anunciaron una recompensa por información para llevar ante la justicia a otro funcionario del régimen de Maduro responsable de la delincuencia organizada transnacional internacional”.´

“Seguiremos trabajando con el Departamento de Justicia para proteger a los ciudadanos estadounidenses y ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia”, señaló.

Today the U.S. announced a reward for information to bring another Maduro regime official responsible for international transnational organized crime to justice. We will continue working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and help Venezuelans restore their democracy.

