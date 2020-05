Las noticias económicas más importantes de hoy #26May - Runrun

Dólar paralelo sigue a la baja y cierra en mínimo de Bs.196.287 este 25May

El comportamiento del dólar estadounidense en el mercado paralelo cayó 0,98% al cierre de este 25 de mayo para ubicarse 4.000 bolívares por debajo del hito de los Bs.200.000 por dólar. @EnParaleloVzla precisó una cotización de Bs.196.287,41, una pérdida de Bs.1.938,90 respecto a su publicación precedente. Banca y Negocios

Cierran mercado «Las Pulgas» de Maracaibo y anuncian plan de reestructuración

Este lunes 25 de mayo, el popular mercado de dispensa de alimentos, donde se desempeñan comerciantes de varios municipios cercanos de Maracaibo, y se abastecen igualmente habitantes de la capital zuliana y de otras jurisdicciones, fue cerrado por órdenes del gobernador Omar Prieto, quien expresó este lunes 25 de mayo que se llevará adelante, además del proceso de desinfección, un plan de restructuración, según nota de la agencia oficial AVN. Banca y Negocios

Torino: Contracción económica ubica a la banca venezolana como la más pequeña de Latinoamérica

En medio de un escenario de recesión, depreciación de la moneda e hiperinflación, todas las actividades económicas del país se han visto impactadas, siendo la construcción (-96%), instituciones financieras (-88.5%) y el comercio (-80.5%), las principales afectadas según datos del Banco Central de Venezuela (BCV) entre el primer trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2019, cifras reseñadas por Torino Economics, la unidad de investigación de Torino Capital en su más reciente informe. Banca y Negocios

US$5 se convierten «en una referencia de lo insuficiente» en mercados de Venezuela

A diario, es evidente el interés de los venezolanos por conocer «a cuánto están recibiendo» el tipo de cambio o como popularmente se conoce como «el dólar» en los supermercados del país para cumplir con las necesidades básicas. Asimismo, parece inevitable la pregunta sobre el costo de los productos en medio de la crisis económica en Venezuela. “¿A cuánto está esto?”, preguntan los ciudadanos de a pie ante la preocupación de que alcance el dinero, tanto en moneda nacional como el efectivo en dólares, para abastecer su hogar de lo indispensable en medio de una pandemia que se asienta en Venezuela sobre los 1.000 casos de coronavirus. Banca y Negocios

José Guerra: caraqueños necesitan US$15,68 para comprar cesta de 7 alimentos básicos

El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, alertó que se necesitan más de siete salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica de siete productos en Caracas “Cesta Alimentaria Caracas contentiva de 7 bienes esenciales aumento 7,5% respecto la semana pasada”, alertó el parlamentario en un mensaje publicado a través de Twitter. Banca y Negocios

Asdrubal Oliveros: Deterioro del entorno económico empuja dólar paralelo y oficial

«La subida del tipo de cambio o del “dólar” como le dice la gente popularmente es una preocupación constante de los venezolanos. La gente entiende que al subir el tipo de cambio, se hace más pobre y se disparan los precios. Ahora, ¿podemos esperar que el tipo de cambio no suba? Lamentablemente no. Y no es porque yo sea dueño de un portal, o porque hay un montón de especuladores en unas páginas. Nada de eso. Tiene que que ver con el deterioro del entorno económico venezolano: por un lado, los ingresos de divisas (formales e informales) van a caer producto de la crisis global. Descifrado

Cesta Petare supera los Bs. 4.000.000 con solo ocho productos

El diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, compartió en su cuenta Twitter cómo se encuentra la Cesta Petare para esta semana número 21 del año y cómo el aumento de los precios se refleja en la inflación. Especificó los siguientes precios: Cartón de huevos BsS 650.000. Harina BsS 180.000. Queso blanco BsS 550.000. Carne BsS 770.000. Café BsS 1.200.000. Arroz BsS 80.000. Aceite BsS 400.000. Azúcar BsS 185.000. Descifrado

Buque Iraní «Fortune» atracó en refinería El Palito y comienza descarga de gasolina

Con aire épico, inexplicable para un país que fue uno de los mayores productores petroleros del mundo, el gobierno de Nicolás maduro anunció este lunes 25 de mayo que el primero de los cinco cargueros iraníes de combustibles y diluyentes, el «Fortune», ya atracó en la refinería El Palito, una procesadora paralizada desde hace años, para entregar su dotación de productos. Banca y Negocios

Juez de EE.UU. autoriza venta de activos de filial de PDVSA

Un tribunal federal de Estados Unidos dio el visto bueno a la posible venta de acciones de Citgo, filial de la estatal petrolera Pdvsa, para satisfacer las deudas que el régimen de Venezuela tiene con ella, según publicó el medio venezolano El Nacional. El proceso legal para la venta del activo extranjero más valioso de Venezuela puede continuar, dijo el juez Leonard Stark, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó a considerar una apelación del fallo del tribunal de primera instancia. Bae Negocios

Grupo Orinoco: Importación no garantiza abastecimiento continuo de gasolina en Venezuela

El Grupo Orinoco como centro de reflexión y pensamiento en Venezuela vinculado al sector de los hidrocarburos emitió un comunicado en el que critica la importación de combustibles ordenadas por el gobierno de Nicolás Maduro, así como el plan para reactivar la capacidad de producción de gasolina en la refinería de El Palito (estado Carabobo) y del Complejo de Refinación de Paraguaná (Falcón), ambas instalaciones de alta complejidad que se encuentran en un avanzado grado de deterioro y que se han mantenido fuera de operación por un período de tiempo significativo. Petroguia

Petroecuador registra 61,7% de avance en programa de vialidad de Esmeraldas

La empresa Petroecuador informó que el gobierno de Lenín Moreno transfirió al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón (GAD) de Esmeraldas el segundo desembolso de 5,4 millones de dólares para continuar con la construcción del proyecto Anillo Vial de la ciudad de Esmeraldas, que requerirá una inversión total de 18 millones 206.246 dólares. Petroguia