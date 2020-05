Las noticias económicas más importantes de hoy #20May - Runrun

BCV busca forzar al Banco de Inglaterra a entregarle el oro

El Banco Central de Venezuela (BCV) acudió a un tribunal en Londres para forzar al Banco de Inglaterra la entrega de lingotes de oro valorados en 930 millones de euros para afrontar la crisis causada por el coronavirus, de acuerdo a un documento legal visto por Reuters. Su petición ante la corte inglesa se conoce después de que a mediados de abril el emisor venezolano no consiguió que la institución británica respondiera a una solicitud de vender parte de los lingotes de Venezuela que mantiene en sus bóvedas, para entregar los fondos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). 800 Noticias

Consecomercio: anclaje de precios al dólar oficial impedirá reponer inventarios

Tras el aumento acelerado de precios desde que el inicio de la cuarentena nacional el 17 de marzo por la pandemia del coronavirus (Covid-19), el gobierno de Maduro anunció que regularía 27 productos esenciales. Entre ellos, harina precocida de maíz, arroz, pasta, carne, queso y huevos. Sin embargo, esta vez no se fijó un precio único en bolívares para cada rubro, sino que los reguló en dólares y los ató al tipo de cambio oficial resultante de las operaciones de las mesas de cambio de la banca, que es reportado diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV). Banca y Negocios

Precio del Café sube 20% y eleva Cesta Petare a Bs.4.020.000 o $21,87

El precio de la Cesta Petare, que agrupa ocho alimentos básicos y que mide el comportamiento de los precios en este sector popular del este de Caracas, superó los Bs.4.000.000 en su semana 20; según cifras que publica semanalmente el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado. Esto representa un alza de 5,79% en bolívares y una contracción de 2,87% en dólares respecto a la semana anterior que se ubicó en Bs.3.800.000, equivalente a $21,26. Banca y Negocios

Cesta Petare superó los 4 millones de bolívares

El economista y diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, indicó que la Cesta Petare se ubicó en la semana número 20 en BsS 4.020.000. Apuntó que esto se traduce en una variación del 5,79% con respecto a la semana anterior. Sumado a ello, explicó que al hacer el cambio en dólares, la canasta alcanza un valor de US$ 21,87. Descifrado

Estiman que primer tanquero iraní con gasolina llegaría al país el 22 de mayo

Tanqueros petróleros iraníes que trasladarían combustible al país para “palear” brevemente a una fracturada industria que ha causado una importante crisis de gasolina estarían por tocar el país en los próximos días. De acuerdo al cálculo de Nelsón Hernández, experto en materia petrolera, el primer cisterna iraní en llegar a Venezuela sería el “Fortune”, y estaría en las costas el 22 de mayo. Descifrado

DirecTV alega que cierra operaciones en Venezuela porque sanciones de EEUU prohíben canal PDVSA TV

La empresa de telecomunicaciones AT&T emitió un comunicado en el que argumenta que cierra las operaciones de Direct TV en Venezuela “con efecto inmediato” con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por las órdenes ejecutivas del gobierno de Donald Trump contra el gobierno venezolano a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Petroguia

Pdvsa no logra reactivar las refinerías de Amuay y Cardón

Pdvsa no logra reactivar las refinerías de Amuay y Cardón. Mientras las refinerías de Cardón y Amuay no reinicien sus operaciones la solución para la escasez de combustible en Venezuela cada vez está más lejos. Los planes del régimen incluían la milagrosa reactivación de las refinerías de Amuay y Cardón, que pese a los trabajos de la nueva directiva de Pdvsa no lo han podido concretar. EvtvMiami

YPF otorga un descuento de 15% en precio de combustibles a personal de salud

La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) informó que se le dará un descuento exclusivo de 15% en el precio de los combustibles al personal de salud que lucha contra el COVID-19. El pago se hará mediante una aplicación llamada APP YPF. Petroguia

Petroecuador agiliza limpieza del río Coca debido a derrame por rotura de oleoducto

El gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, indicó que las tareas de desbroce y recolección de material contaminado, además del lavado de orillas y de piedras en las riberas del río Coca, continuarán hasta recuperar condiciones de zonas afectadas por la rotura de las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), poliducto Shushufindi – Quito y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) debido al socavón ocurrido el pasado 7 de abril, en el sector de San Rafael, límite provincial entre Sucumbíos y Napo. Petroguia