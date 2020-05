EEUU ratifica a Venezuela como país que no coopera con el antiterrorismo - Runrun

Este miércoles 13 de mayo el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) ratificó que Venezuela se mantiene entre los países que no colabora con el antiterrorismo.

Esta certificación “prohíbe la venta o licencia de artículos y servicios de defensa” a los países incluidos y sirve para informar “al público estadounidense y a la comunidad internacional” de su falta de cooperación, detalla el despacho.

La ratificación se da sobre Venezuela luego de que estados Unidos y Colombia denunciaran que el gobierno de Maduro protege a miembros de Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del grupo terrorista Hezbolá en territorio venezolano.

En el listado de países que no cooperan con la lucha contra el terrorismo también figuran Irán, Corea del Norte, Siria y Cuba.

«En 2019, Maduro y miembros de su ex régimen continúan facilitando espacios permisivos para que terroristas sigan manteniendo su presencia en la región. Maduro no es reconocido pero su control en Venezuela impide cooperación efectiva en los esfuerzos antiterrorismo de EEUU. Individuos vinculados a las FARC disidentes (quienes siguen comprometidos con el terrorismo a pesar del acuerdo de paz) y el ELN están presentes en el país. El Departamento de Justicia ha impuesto cargos criminales a Maduro y otros miembros del ex régimen por tener en marcha una asociación narcoterrorista con las FARC en los últimos 20 años», según el documento divulgado por el Departamento de Estado el 13 de mayo.

Este es el primer año en el que se incluye a Cuba entre estos países. El Departamento de Estado señaló que miembros del ELN, que viajaron a esa nación para participar en el acuerdo de paz con Colombia, se quedaron en ese país. Asimismo, enfatizan que los gobernantes de la isla rechazan la solicitud de extradición que hace el gobierno colombiano después del ataque a la academia de policía. «Cuba es refugio de fugitivos de EEUU durante décadas».´++