Juan Guaidó honra a las madres venezolanas en su día - Runrun

Han resistido y han sido el apoyo que impulsa hacia adelante cuando más se necesita. _ Representan lo mejor del país, nos enaltecen como familia y como sociedad. _ En dictadura, las madres dan a luz en las calles o en el piso de un hospital por la destrucción generalizada del país. _ Soportan, muchas veces en silencio, que el sustento no es suficiente y las palabras de un niño que tiene hambre. _ Las madres de nuestros presos políticos y mártires lloran la ausencia de sus hijos. _ Las madres de nuestros migrantes sienten la lejanía de sus hijos, nietos y demás familiares. _ O despiden a un hijo abatido por la delincuencia. _ Del vientre de Venezuela está por nacer un nuevo país lleno de esperanza y nuestras madres serán fundamentales, como ya lo han sido, para una nueva generación de venezolanos que nacerá en libertad. _ Hoy, #DíaDeLaMadre reconocemos la labor de todas las madres venezolanas.