PasandoLaCuarentena | Clases de cuatro online y en vivo para aprender en casa #7May - Runrun

Actividad GRATUITA: Este viernes 8 de mayo haré una clase interactiva para que me cuentes qué deseas lograr con el #CuatroVenezolano y lo resolvamos de inmediato! . . Está oportunidad está Dirigida a: . 1- Quien quiera comenzar desde cero . 2- Quien ya toca el instrumento . . 3- Quienes vienen realizando mi curso online para principiantes (si eres del número 3: sólo mantente en el grupo de WhatsApp donde estás 😉) . . Si te interesa: haz click en el link que está en mi perfil de Instagram. Allí te unirás al grupo de WhatsApp y te compartiré la información respecto a esta actividad y también el material didáctico que te ayudará en este proceso. . . . #ProfeDeCuatro #ProfesorDeCuatro #MusicaVenezolana #EnseñanzaMusical #AndoTocandoCuatro #AgarraTuCuatro #AngelGabrielFernandez #CursoDeCuatro #CursoDeCuatroOnline #cursoGratuito #clasesDeCuatro