NetBlocks registró caída del 60% en tráfico de datos tras apagón general - Runrun

El Observatorio Internacional de Internet, Netblocks, informó este martes en la tarde que luego del apagón en más de 16 entidades federales del país la conexión a Internet cayó 60%.

La conectividad fue afectada en Caracas y casi todos los estados de Venezuela al mismo tiempo.

«Los datos de la red en tiempo real muestran un impacto significativo con la conectividad nacional hasta 60% de los niveles ordinarios; incidente en curso», indicó en Twitter.

Cerca de las 3:40 pm de este martes se observó un bajón de luz en varias zonas de Caracas y en al menos 12 estados del país.

Desde que declararon distanciamiento social en Venezuela el 16 de marzo, el país a sufrido constantes apagones en la capital y el interior. Sin embargo, desde hace más de 15 días los habitantes del estado Lara son sometidos a fuertes racionamientos de electricidad, similares a los que sufren los zulianos desde mediados del año pasado.

Venezuela ha vivido cuatro megaapagones, entre marzo, abril y julio de 2019. Desde entonces ha habido cortes de electricidad por regiones que han afectado la conectividad a Internet y por ende la vida cotidiana de los ciudadanos.

Update: Data show that the power disruption in #Venezuela has had unusually wide impact as compared to recent outages, affecting connectivity in Caracas and almost all states at the same moment at national scale #5May #Apagón #SinLuz 📉⚡️ pic.twitter.com/wuiJH81fDF

— NetBlocks.org (@netblocks) May 5, 2020