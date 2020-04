Zulia registró quinto apagón de abril que afectó varios municipios - Runrun

View this post on Instagram

#Zulia Personal operativo de Corpoelec desplegado para atender avería en línea de transmisión a 230KV Cuatricentenario-Trinidad. El personal de la estatal eléctrica se encuentra desplegado para atender avería que ocasiona la interrupcción del servicio electrico en la Costa Occidental en Zulia. Una vez que las cuadrillas de la estatal eléctrica realicen las maniobras de atención de la avería en la línea de transmisión a 230Kv, se inicia la recuperación progresiva del servicio eléctrico. @fbritomaestre @mppeevzla @corpoelecinfo