Las noticias económicas más importantes de hoy #29Abr - Runrun

Cavidea: medidas contra empresas de alimentos ponen en riesgo capacidad de abastecimiento

La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), solicita que sean revertidas las medidas anunciadas en contra de tres de sus empresas afiliadas, por considerar que dificultan aún más la compleja labor de mantener la producción y comercialización de alimentos, en las actuales condiciones. Las empresas afiliadas a Cavidea trabajan sin descanso para que los venezolanos tengan la tranquilidad de conseguir sus alimentos en los sitios habituales de compra. Para lograrlo, «nos mantenemos trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales y regionales, con el fin de superar los obstáculos que día a día se presentan y poder mantener nuestras plantas, almacenes y rutas de transporte, operando sin interrupciones». Banca y Negocios

Extraoficial: Pensiones se pagarán a través de la Plataforma Patria a partir del 1 de mayo

De acuerdo con la Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.32, se oficializa el incremento del salario mínimo integral a 800.000 bolívares en Venezuela y el pago de las pensiones a través de la Plataforma Patria a partir del 1 de mayo de 2020. En esta publicación se fija el salario mínimo nacional obligatorio para los trabajadores del sector público y privado en 400.000 bolívares, a partir del 1 de mayo de 2020 y el Cestaticket mensual también aumentó a 400.000 bolívares. Banca y Negocios

Cendas: Canasta alimentaria podría aumentar a más de 60 millones de bolívares a final de abril

Oscar Meza, economista y Director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (CENDAS), ha afirmado que tanto para el cierre de abril, la canasta alimentaria podría costar más de 60 millones de bolívares debido al comportamiento de los factores económicos que inciden en los precios de los alimentos durante este mes. Banca y Negocios

Precios regulados al productor y carencia de insumos hacen inviable siembra de maíz y arroz

Con la publicación del nuevo precio del kilogramo de maíz para los productores de 17 centavos de dólar por cada kilogramo arrimado a la agroindustria durante el ciclo Norte Verano 2019-2020, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) considera que este anuncio viene a empeorar la situación del sector productor de alimentos. Banca y Negocios

Cesta Petare de alimentos básicos subió 23,16% a Bs.3.350.000

El costo de la Cesta Petare, que agrupa ocho alimentos básicos y que mide el comportamiento de los precios en este sector popular del este de Caracas, se ubica en Bs.3.350.000; una variación al alza de 23,16% en bolívares y una contracción de 10,50% en dólares respecto a la semana anterior de Bs.2.720.000, que fue equivalente a $19,20. Banca y Negocios

Anaqueles vacíos tras lo anuncios de ocupación estatal a empresas privadas

Tras la medida de “ocupación temporal” anunciada el viernes 25 de abril por el Ejecutivo sobre la empresa Coposa y venta supervisada de productos Polar y Plumrose, algunos productos desaparecieron parcialmente de los anaqueles de automercados y otros por completo. En un pequeño recorrido por algunos supermercados y abastos se constató que hubo más compras de lo usual durante el fin de semana. Descifrado

Reestructuración de PDVSA prevé crear filial en Rusia y liquidar negocios de Citgo

La Comisión para la Recuperación, Reestructuración y Defensa de la Industria Petrolera Venezolana continuará sus actividades ahora con los nombramientos en carácter de encargado de Tareck El Aissami como ministro de Petróleo y Asdrúbal Chávez como presidente de PDVSA, quienes revisan el plan de reestructuración en el que se reconoce que la producción del país dejó de ser estratégica debido al desplome ocurrido en los últimos 6 años y el surgimiento de nuevos países que son competidores en la extracción de crudo. Petroguia

Reestructuración de Pdvsa plantea eliminar subsidio a combustibles y fijar precios internacionales a tasa BCV

El plan de reestructuración de Pdvsa que aún está en discusión y que deberá implantarse bajo la conducción del ministro Tareck El Aissami y el nuevo presidente de la empresa, Asdrúbal Chávez, plantea la eliminación progresiva del subsidio a los combustibles y su venta en el mercado interno a precios internacionales expresados en dólares a la tasa oficial reportada por el Banco Central de Venezuela (BCV). Banca y Negocios

Ecopetrol emite bonos por $ 2.000 millones para afrontar necesidades de caja

La empresa petrolera colombiana Ecopetrol informó que recibió la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de ese país para la emisión y colocación de bonos de deuda pública externa en el mercado internacional de capitales en las siguientes condiciones por 2.000 millones de dólares este 29 de abril con vencimiento a 10 años. Petroguia

Petroecuador le da prioridad a exportar crudo que se encuentra almacenado

La empresa estatal Petroecuador informó que ha venido realizando cargas de crudo desde el terminal marítimo de Balao, en la población de Esmeraldas, para seguir cumpliendo sus compromisos de exportación, dado que por ahora, las condiciones de las instalaciones operativas lo permiten debido a que los tanques de almacenamiento cuentan con un inventario de crudo, y las instalaciones se encuentran operativas. Indica la petrolera ecuatoriana que bajo estas circunstancias no es aplicable una medida de fuerza mayor. No obstante aclara que “puede aplicar la declaratoria de caso fortuito siempre y cuando no existan las condiciones y capacidades para operar de manera técnica, caso contrario se debe cumplir con los compromisos existentes”. Petroguia