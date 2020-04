El petro: qué pasará después del desplome del precio del crudo - Runrun

¿Qué pasará con el petro?, es la pregunta que surgió en la opinión pública luego de que el crudo estadounidense se cotizara el pasado 20 de abril por debajo de cero dólares el barril por primera vez en la historia

Luego de que los precios del petróleo en el mercado internacional registraran la mayor caída en la historia por los efectos del coronavirus, las personas se han preguntado qué va a pasar con el petro, la moneda digital lanzada en diciembre de 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro y la piedra angular del programa de recuperación económica puesto en marcha en agosto de 2018, cuyo valor fijaría los salarios, las pensiones, la unidad tributaria, impuestos, trámites y las subvenciones.

La respuesta es simple: nada. Contrario a lo que el gobierno anunció en un principio, el anclaje del petro al precio del barril de crudo nunca se materializó.

La cotización de la moneda digital no ha parado de ascender a pesar de la importante caída que el colapso del mercado petrolero internacional y los descuentos que ofrece Pdvsa han provocado de la cesta venezolana, que según Maduro llegó este martes 21 de abril a 10 dólares, un precio que él reconoció que está por debajo del costo de producción, que oscila entre 11 y 15 dólares el barril.

Entre la primera semana de enero de 2020 y la semana del 13 al 17 de abril, la cotización del petro aumentó 174% al subir de 2,7 millones a 7,4 millones de bolívares. Esto a pesar de que la cesta venezolana registró una caída de 77,6% durante ese mismo período al descender de un precio promedio de 58,35 dólares a 13,03 dólares por barril.

Además, es importante recordar que en octubre de 2018 el gobierno publicó otro White Paper (libro blanco) que establecía que la referencia del precio del petro no sería exclusivamente el crudo, sino «el valor de venta en los mercados internacionales de los recursos que forman parte de la canasta de commodities» conformada por oro, hierro, diamante y petróleo, que representaría 50% del valor de la moneda.

«Desde el primer momento que fue anunciado, el petro no ha funcionado porque fue mal implementado y diseñado. Pero no es por la pandemia ni la caída del precio del petróleo, no servía mucho antes de eso porque no es verdad que estaba anclado y porque el gobierno no tiene la confianza de los agentes económicos», afirma el economista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.

Señala que el problema central es la misma razón que mata el valor del bolívar: la desconfianza. «En su manejo ha habido un componente discrecional sobre el precio del petróleo y el tipo de cambio interno que hizo perder ese anclaje hace mucho tiempo. No es verdad que respetaron ese referente, ni siquiera para el salario mínimo, por ende nadie confía en que realmente el valor del petro esté anclado al petróleo».

El salario mínimo y la pensión, fijados en medio petro, no han aumentado en lo que va de 2020 a pesar del importante incremento que ha registrado la cotización de la moneda digital. Tomando en cuenta que el viernes 17 de abril un petro se cambiaba por 7,4 millones de bolívares, eso significaría que el salario mínimo debería estar en 3,7 millones de bolívares. Sin embargo, desde enero el ingreso y la pensión se mantienen en apenas 250.000 bolívares, que son 0,03 petros.

Una idea absurda

Para el economista Leonardo Vera, profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, desde un principio la idea de anclar el salario al valor del petro, atado a su vez al valor de un barril de petróleo, es una muy mala idea, sobre todo conociendo el historial de volatilidad que tienen los precios de los commodities y, particularmente, de los hidrocarburos.

«En realidad no estás anclando nada cuando atas el valor de cualquier cosa, en este caso el valor de una moneda, a un commodity cuyo precio es altamente volátil en el mercado internacional. Hay demasiados factores afectando el precio de ese commodity, entre ellos los cambios que hay en los mercados futuros, las expectativas que se forman los agentes sobre cómo estará el mercado más adelante, y los riesgos políticos o geopolíticos que se generan en esa complicada geografía de los países de Medio Oriente. Por eso desde un principio me parece que fue una idea absurda anclar el valor del petro al valor del barril de petróleo».

«Pero por fortuna, esa idea nunca pudo materializarse bien, los ineptos no fueron consecuentes».

Habrá que esperar

El petro volvió a ser tema de conversación luego de que el crudo estadounidense se cotizara el pasado 20 de abril por debajo de cero dólares el barril por primera vez desde que la Bolsa de Nueva York abrió el comercio de futuros de petróleo en 1983. El West Texas Intermediate (WTI) se desplomó 305% llegando a -37,63 dólares. Los inversores tuvieron que pagarles a los compradores para deshacerse del crudo, muy costoso de almacenar.

El WTI es un marcador para crudos livianos que se transan en el mercado norteamericano, donde Venezuela no puede hacer negocios por las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. Además, Pdvsa prácticamente solo está exportando un crudo pesado llamado Merey. Por ende, la cesta venezolana está más asociada al crudo Brent, la referencia en los mercados europeos, que si bien este martes 21 de abril rondaba los 18 dólares -su valor mínimo en 20 años-, no sufrió la misma caída del WTI, ni siquiera entró en terreno negativo.

«Habrá que esperar al viernes para ver cuál es el precio de referencia de la cesta venezolana. Lo que sí estamos seguros es que el precio se ajustó a la baja, porque tanto el WTI como el Brent se ajustaron a la baja, pero decir que (la cesta venezolana) está en terreno negativo en este momento es difícil porque ese es un precio que se publica semanalmente, y seguramente es el promedio de los contratos negociados alrededor de esa semana, y lo único que hemos visto hasta ahora es un precio negativo durante un día, ni siquiera durante una semana, por ende no me atrevería a asegurar que el precio la cesta venezolana marcará territorio negativo», añade Vera.