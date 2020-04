Jorge Rodríguez: Se reportan 29 nuevos casos de COVID-19 este #19Abr - Runrun

Infografías: Mayerlin Perdomo.

El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dio a conocer en la noche de este 19 de abril que se detectaron 29 nuevos casos de personas afectadas por coronavirus en el país. Los mismos estarían distribuidos geográficamente de la siguiente manera:

Tres de esos casos llegaron al país por ingreso fronterizo desde Colombia.

Cinco están residenciados en el estado Miranda, de los cuales tres son parte del foco de la empresa de seguridad que presta servicios a una compañía de alimentos.

21 casos ubicados en el estado Nueva Esparta, entre niños y trabajadores relacionados con la academia de béisbol que ya ha presentado un brote de casos.

De los datos informados, 14 son hombres y 15 mujeres.

El ministro Rodríguez aseguró que están investigando que pueda existir una relación causal entre los casos del municipio Gómez, el incumplimiento de la cuarentena y el los casos registrados en el municipio Maneiro.

En referencia al número de pacientes relacionados con la academia de béisbol, Rodríguez dio a conocer que tienen información de que el día 13 de marzo llegaron a Venezuela desde República Dominicana uno de los directivos de la escuela y un scout que venía al país a ver a jóvenes prospectos de la academia.

Al día siguiente, el 14 de marzo, abordaron el vuelo de Avior con destino a Porlamar, razón por la cual hicieron la solicitud del listado de pasajeros, para así poderles hacerles las pruebas a los mismos y a sus contactos. Detalló que en la misma aeronave viajaron funcionarios de la alcaldía del municipio Maneiro.

“Hasta 41 de trabajadores y niños han resultado positivo en las pruebas rápidas”, dijo Rodríguez, haciendo referencia a la situación en la academia de béisbol.

El ministro, informó que Nicolás Maduro tomó la decisión de decretar un toque de queda en Nueva Esparta, que empieza a regir desde hoy 19 de abril a las 8 de la noche, hasta mañana 20 de abril a las 10 de la mañana.

Asimismo, a partir del lunes 20 de abril a las 4 de la tarde se mantendrá el toque de queda hasta las 10 de la mañana del 21 de abril; y el mismo horario se mantendrá en vigencia en los días siguientes, hasta que las autoridades puedan informar al país que se han logrado detectar todos los casos.

Rodríguez hizo un llamado de atención al gobernador de la entidad, Alfredo Díaz.

No se coma la luz. Si no quiere ayudar, no estorbe”, dijo al gobernador.