Bernie Sanders abandonó la carrera presidencial en EEUU - Runrun

El senador estadounidense Bernie Sanders abandonó la carrera presidencial de EEUU por el partido Demócrata, adversario del presidente Donald Trump.

En una rueda de prensa, Sanders prometió “trabajar” con su rival Joe Biden para desalojar a Trump de la presidencia en las elecciones de noviembre.

Asimismo, agregó: “Felicito a Joe Biden, un hombre muy decente, con quien trabajaré para impulsar nuestras ideas progresistas”.

En ese sentido, según las palabras de Bernie Sanders, será Joe Biden quien continúe la carrera presidencial por el partido demócrata.

Este sería el segundo intento fallido de Sanders en la nominación demócrata después perder las primarias de 2016 contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

Por su parte, Trump, quien en noviembre competirá para la reelección, reaccionó a la noticia en Twitter y expresó:

“¡Bernie Sanders está fuera! Gracias a Elizabeth Warren. ¡De no ser por ella, Bernie habría ganado casi todos los estados el Supermartes!”.

A su vez, Trump agregó: “Esto terminó justo como los demócratas y el Congreso Nacional Demócrata querían, igual que la deshonesta de Hillary. El pueblo de Bernie debería venir al Partido Republicano, ¡INTERCAMBIO!”.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020