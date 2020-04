Plan "Vuelta a la patria" es suspendido desde Ecuador por covid-19 - Runrun

Los consulados de Venezuela en Ecuador, ubicados en las ciudades de Quito y Guayaquil, emitieron un comunicado conjunto la tarde del 1° de abril en el que los viajes de Conviasa relacionados con el «plan vuelta a la patria» quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

Detallaron que la decisión de la suspensión de vuelos indefinidamente se debe al cierre de las fronteras y del espacio aéreo por parte de las autoridades ecuatorianas como medidas para frenar el avance de la covid-19 en el país.

En este sentido, en el comunicado se exhorta a los venezolanos que se encuentran en Guayaquil a no caer en extorsiones y “a no dejarse estafar y no caer en manos de personas inescrupulosas que mercantilizan con la necesidad del pueblo”, ya que recordaron que esta iniciativa es completamente gratuita.

Según informaciones gubernamentales, durante el asueto de carnaval Conviasa movilizó a 6.762 personas en vuelos nacionales e internacionales, siendo los destinos más solicitados por los pasajeros Porlamar (Venezuela), Los Roques (Venezuela), La Habana (Cuba) y Guayaquil (Ecuador).

La administración de Nicolás Maduro anunció la creación en agosto de 2018 la puesta en marcha de esta iniciativa como una respuesta a la crisis migratoria desatada desde Venezuela debido al gran flujo de personas que partió de nuestro país a otros destinos en busca de una mejor calidad de vida que se registra desde 2015.

La tasa de retorno que tiene Conviasa de nuestros nacionales en otros países es muy baja en comparación a las más de cinco millones de personas que se han ido de Venezuela desde hace cinco años.

Por otro lado, la crisis del coronavirus ha causado estragos en el país andino, donde hasta el 1° de abril se confirmaron 2.302 contagios y 79 muertes por covid-19, además de manifestarse una creciente preocupación ante la incapacidad de las autoridades para abordar la situación y un inminente colapso del sistema de salud del país y de los organismos policiales, a tal punto que los cadáveres empiezan a aparecer en las calles de Guayaquil, una de las ciudades más importantes de la nación andina.