Fabiana Rosales: "Este 10 de marzo reivindicaremos la lucha de la Mujer" - Runrun

La primera dama hizo un llamado a las mujeres a asistir a la manifestación convocada para este 10 de marzo

A propósito de la denominada protesta creativa en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Primera Dama de Venezuela, Fabiana Rosales acudió a la manifestación y llamó a movilizarse este próximo 10 de marzo hacía el Palacio Federal Legislativo.

“La lucha por la Mujer debe ser reivindicada en la calle, por eso este 10 de marzo nos movilizamos. Esta lucha es por el futuro de las mujeres, para que nunca más una mujer sea bañada de sangre o tenga que llorar porque se le muere un hijo o familiar en los hospitales porque no hay insumos, o sufra en los terminales porque nuestros hijos se tienen que ir del país a buscar oportunidades”.

A propósito del Pliego Nacional de Conflicto, la titular del despacho de la Primera Dama llamó a respaldar la lucha de los sectores, “salgamos a la calle para reivindicar a los sectores, para luchar por el voto libre, para que haya justicia, levantémonos miles de mujeres por aquellas que son maltratadas”.

Rosales instó a vencer el miedo, recordó que el sistema dictatorial está diseñado para infundir temor, “hoy el mayor miedo que tienen los venezolanos es que sus hijos no puedan crecer en este país, que no pueden salir a la calle, que tengamos que enterrar a nuestros familiares por falta de alimentos o medicinas (…) Imagínense que hace años la mujer no hubiera protestado por sus derechos, hoy no estaríamos aquí”.

Asimismo rechazó que el régimen use a las mujeres y que durante años no se haya dado respuestas a las necesidades del género, “utilizan a la mujer como objeto y no como sujeto, hicieron un ministerio de la Mujer que no está a nuestro servicio, utilizaron a la mujer para robarse elecciones, mientras hoy nuestras mujeres se exponen a la violaciones en la frontera, a la trata de personas, trabajo forzado, vulnerabilidad ante la ausencia de tratamientos médicos o reproductivos”, Rosales urgió a elevar la voz por aquellas que no tienen.

Fuente: PresidenciaVE