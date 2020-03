Refuerzan control fronterizo ante casos de coronavirus en Brasil - Runrun

Desde el Instituto de Salud Pública piden a la población no dejarse guiar por el pánico ante el brote de coronavirus y escuchar solo a los entes oficiales como el Ministerio de Salud y la OMS

El director del Instituto de Salud Pública (ISP) de Bolívar, Franklin Franchi, informó que la entidad reforzó el control fronterizo con Brasil, de manera que el estado esté preparado para afrontar situaciones que puedan encender la alerta de coronavirus.

Las medidas surgen con urgencia después de que se reportara el segundo caso de coronavirus en Brasil este 2 de marzo de 2019, presente en un paciente de 27 años que llegó a Sao Paulo el 27 de febrero tras regresar de Milán, Italia.

Franchi enfatizó en que debe evitarse el alarmismo innecesario, pues no hay motivos para preocuparse de momento y que la desinformación ha generado un pánico innecesario en la población venezolana, por lo que pidió solo escuchar a voceros oficiales.

“Quiero darle tranquilidad a nuestra gente, porque en las redes sociales se dicen muchas cosas, informaciones malsanas que generan zozobra, les pido que atiendan a las informaciones autorizadas como de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de nuestro ministerio de salud”, indicó.

El funcionario no especificó las medidas de control fronterizo que se están tomando en los hospitales para afrontar posibles casos del virus que ya ha cobrado la vida de más de 3.000 personas. Sin embargo, aclaró que habrá un centro de salud «centinela», y se trata del hospital Universitario Ruiz y Páez.

Calma y precaución

Finalmente, el director del ISP argumentó que el virus no es tan letal como muchos creen, pues en el 80% de los casos se trata como una gripe normal, mientras que las complicaciones solo se dan con un 20% de los contagiados.

“Eso es más que todo en pacientes de edad avanzada, mayores de 70 años, o con enfermedades de base: pulmonares, cardiópatas, hipertensos, diabéticos, con VIH u otras patologías, que son los pacientes que puedan necesitar nuestra ayuda y deben ser hospitalizados”, explicó.

A pesar de esta aclaratoria, resaltó la importancia de la prevención para evitar contagios. Recordó las normas básicas a tener en cuenta, que pasan principalmente por cuidar la higiene y no exponerse a gérmenes.

“El lavado de mano permanentemente con agua y jabón es importante, no llevarse las manos a la boca, nariz, u ojos luego de tocar alguna superficie en la calle, no saludar con apretones de mano, besos, o abrazos, no utilizar utensilios personales de otra persona, cubrirse con una toalla desechable al toser o estornudar y luego, taparse con el brazo la boca al toser”, acotó.

Con información de El Pitazo