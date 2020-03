Oposición ratifica que se movilizará el próximo #10Mar desde Chacao - Runrun

La convocatoria tiene como objetivo llegar hasta el Palacio Legislativo en el centro de Caracas, para una nueva sesión ordinaria de la Asamblea Nacional

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, anunció este jueves que la movilización convocada por la oposición venezolana para el próximo 10 de marzo tiene como punto de salida la plaza Juan Pablo II de Chacao, ubicada a pocos metros del centro Lindo en la avenida Francisco de Miranda.

Explicó que esta movilización saldrá desde el estado Miranda y tiene como objetivo llegar hasta el Palacio Legislativo en el centro de Caracas, para una nueva sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Es bueno recordar que desde que comenzó el año legislativo el Parlamento presidido por Juan Guaidó, ha podido sesionar una sola vez desde la sede de la AN, esto ha sido impedido por los colectivos armados, los funcionarios de la Guardia Nacional que custodian el lugar y hasta por grupos afectos al gobierno de Nicolás Maduro.

Juan Pablo Guanipa dijo que serán los diputados los que estarán al frente de esta movilización, esto ante la preocupación de la ciudadanía de si asistir o no a este encuentro debido a los actos de violencia de las que han sido víctimas las convocatorias disidentes, trabajadores de la prensa y hasta los mismos parlamentarios en las últimas acciones de calle, todo esto en manos de grupos que se identifican como oficialistas.

Sin embargo, el diputado aclaró que no es desde la oposición que están los «violentos», «nosotros no tenemos armas, no inventamos sucesos» dijo, al tiempo que aseguró esta al tanto de quiénes fueron las personas que «intentaron asesinar a Guaidó el sábado cuando salió en Barquisimeto».

Recordemos que el pasado sábado 29 de febrero colectivos armados afectos al gobierno de Maduro, llegaron armados al barrio La Paz en el estado Lara, para poner fin a una movilización en la que se encontraba Juan Guaidó, acompañado de la sociedad civil. Durante este acto varios de los presentes fueron golpeados, robados y amenazados, incluso horas más tardes se hizo pública una fotografía en la que se observa a uno de estos sujetos apuntando su arma de fuego directamente al presidente de la AN.

Para Guanipa es la «dictadura» la que debe definir cuál será su conducta ante esta nueva movilización de los venezolanos, quedando demostrado quienes «están de lado de la paz».

Dijo que el próximo 10 de marzo será una fecha importante en la que los reclamos, las exigencia no solo de los sectores laborales, educativos, estudiantiles, se harán escuchar, sino que será la unificación de las necesidades de todos los ciudadanos.

Explicó que será el próximo sábado 7 de marzo cuando se presentará al país el Pliego Nacional de Conflicto, donde se agruparán las necesidades de todos los venezolanos, y este será aprobado el día martes en la sesión de la AN.

Durante la rueda de prensa el diputado Juan Pablo Guanipa, manifestó su total solidaridad con Edward Rodríguez quien desempeña labores como director de comunicaciones de la Asamblea Nacional y jefe de prensa de Juan Guaidó, luego de que recibiera amenazas por parte del presidente de la impuesta Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello.