AN y Plan País unen esfuerzos para informar al país sobre el coronavirus - Runrun

Denuncian que crisis hospitalaria limita capacidad para atender casos

La Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, el área de Salud de Plan País y las sociedades médicas unen esfuerzos para informar a los venezolanos sobre el coronavirus y las medidas que deben tomarse para contener esta enfermedad que ya ha sido registrada en países vecinos.

“Hemos solicitado el apoyo del Plan País y de las sociedades médicas ante la crisis mundial por el coronavirus. Nuestro sistema nacional público de salud se encuentra en las peores condiciones debido a la emergencia humanitaria compleja que enfrenta el país. Al régimen no le gusta reconocer las epidemias y no se han tomado las acciones necesarias; desmentimos al ministro de la dictadura: no estamos preparados para la llegada inminente del coronavirus”, denunció el diputado José Trujillo (AD-Aragua), presidente de la Comisión de Salud de la AN.

Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro, coordinador técnico del área de Salud del Plan País, explicó que aunque los protocolos para atender y tratar los casos sospechosos de coronavirus existen en el mundo, en Venezuela aún los médicos están trabajando con las recomendaciones planteadas en 2019 para el AH1N1, documento que aunque podría servir inicialmente, es insuficiente para proteger a la comunidad médica y a la población venezolana.

A la falta de educación y formación se suma la crisis hospitalaria. Castro denunció que si bien hay pruebas diagnósticas para la detección del coronavirus, no todos los hospitales cuentan con servicio eléctrico constante, agua, jabón y alcohol para lavarse las manos ni salas de aislamiento – insumos fundamentales para evitar y contener el coronavirus- y no todos los médicos conocen cómo aplicar esas pruebas.

Por ello el infectólogo explicó que la única forma de enfrentar esta situación en las precarias condiciones venezolanas, es cerrando la brecha con información.

“Hemos venido trabajando desde Plan País y con las sociedades médicas para incrementar el nivel de conocimiento de nuestros médicos y enfermera, pues creemos que es vital el conocimiento de los protocolos actualizados. Cualquier médico en el país que vea un caso sospechoso debe comunicárselo al distrito sanitario para que higiene envíe los kits de muestra y descartarlo o tomar las medidas necesarias”, añadió.

Castro alertó que el país puede estar preparado para manejar un caso, pero no 50 casos a la vez, ni los posibles asociados a esos 50 casos, porque eso implica una logística para la que nuestros hospitales no tienen capacidad.

“Estar persiguiendo los casos no es una política de salud, la sociedad venezolana debe presionar al régimen para que informe cuando haya un caso -como ha ocurrido en el resto del mundo y deben establecerse mesas técnicas con todos los sectores para elaborar protocolos”, denunció.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, llamó al sector salud y a la sociedad a prender las alarmas sobre lo que puede llegar al país. “¿Estamos preparados?, ¿cómo están nuestros hospitales? Tenemos que visibilizar el problema. Apenas hoy llegaron los lineamientos para la prevención del coronavirus y no tenemos lo fundamental para cumplirlos, pues en nuestros hospitales no hay agua, jabón, guantes ni tapabocas”, denunció Contreras.