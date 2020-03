Guaidó agradece el apoyo de Trump y Duque a Venezuela - Runrun

Trump y Duque se reunieron el lunes en la Casa Blanca y discutieron sobre la crisis en Venezuela

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció este lunes 2 de marzo a los mandatarios Donald Trump e Iván Duque, por el apoyo que brindaron nuevamente a Venezuela tras reunirse en la Casa Blanca.

A través de su cuenta de Twitter, Guaidó expresó: “No estamos solos: es una verdad enorme como el continente. Y eso hoy les pesa a los usurpadores como nunca”.

En otro tuit, Guaidó agregó: “Cada vez estamos más articulados con nuestros aliados. Cada vez estamos más cerca de nuestros objetivos. Cada vez en Miraflores tienen más miedo”.

Vale recordar que los mandatarios de Estados Unidos y Colombia se reunieron el lunes en la Casa Blanca y discutieron sobre la crisis en Venezuela, de la que a propósito hizo mención el mandatario estadounidense tras el encuentro.

“Venezuela es un gran tema para nosotros”, manifestó Trump al presidente Duque en la breve reunión sostenida en el Salón Oval.

Asimismo, agregó: “La forma en la que ellos (el gobierno de Nicolás Maduro) tratan a la gente de Venezuela es increíblemente mala. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. De eso estaremos hablando. Es un gran tema en nuestras conversaciones”.