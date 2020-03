En 8 "perlas" | Así resumimos la rueda de prensa de Diosdado Cabello el #2Mar - Runrun

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofreció el 2 de marzo la rueda de prensa semanal del partido.

A continuación, presentamos 8 “perlas” que resaltan de este discurso:

1.- “El que crea que si a mí, al presidente Maduro o algún dirigente de nuestra directiva del PSUV nos pasa algo y nos vamos a acobardar está muy equivocado”.

2.- “Los gringos se meten con el hermano presidente Nicolás Maduro porque él no negocia con ellos”.

3.- “Aquí en Venezuela nunca ha habido una estructura política tan afinada y alineada como la del PSUV. Es bien formada. Estructurada. Con objetivos muy claros”.

4.- Sobre las elecciones parlamentarias, dijo esperar una “presencia opositora real”: “Que sean capaces de presentarse con su cara. Que no estén comprando tarjetas a última hora. Mientras tanto nosotros preparados para una gran victoria para recuperar la AN para el pueblo”.

5.- “En las negociaciones para conformar el nuevo CNE ahí está el G4: UNT, PJ, VP, AD, pero también está Copei. El MAS. Ahí están peleados porque hay una Asamblea Nacional dirigida por Luis Parra y hay otra gente que le gusta autoproclamarse. No nos pidan que arreglemos sus peleas”.

6.- En cuanto a una acusación en su contra publicada por el diario español ABC: “Es una gran campaña. Tiene que ver con el asesinato moral antes del asesinato físico. Tú les pides una prueba y no muestran una foto del supuesto sobre. Si con esos 500.000 dólares me he comprado centros comerciales u hoteles, se los regalo”.

7.- La FAES “sigue en la calle y seguirá estando las calle aunque algunos no les gusta. A Guaidó no le gusta. No se por qué. Los cuerpos de seguridad son garantía de seguridad para los venezolanos. Van a seguir actuando en función de la paz de este país”.

8.- “Es muy peligrosa esa señal de Duque de decir que dirigentes están en peligro. En peligro está el mundo con la droga que se produce en Colombia”.