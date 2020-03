Colectivo apuntó a Guaidó con arma de fuego durante ataque a marcha en Barquisimeto - Runrun

La fotografía del equipo de prensa de Juan Guaidó muestra el momento en el que el presidente de la Asamblea Nacional voltea hacia donde está el pistolero

El presidente encargado de la República y líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue apuntado con un arma de fuego este sábado, 29 de febrero, durante el ataque que colectivos armados hicieron contra una marcha convocada por la oposición en el barrio La Paz, al oeste de Barquisimeto.

En una fotografía, difundida por el equipo de prensa de Guaidó, se captó el momento en el que un hombre vestido de negro, con la cara cubierta y un casco de moto, apunta al líder opositor, quien está en medio de una multitud que lo acompaña en la manifestación.

El ataque de los colectivos ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía de este sábado, cuando se abrió fuego contra los manifestantes y se hirió de bala a varias personas, entre ellos, a un joven de 16 años.

Guaidó, en horas de la noche, declaró en Twitter que el ataque no lo asusta ni lo amedrenta. “Eso sí: le advierto a la dictadura que matarme no detendrá esta lucha. Yo coloqué mi vida al servicio de esta causa. Si algo me pasa, alguien tomaría mi lugar y la Libertad se abrirá camino. Si creen que esto se trata de un solo hombre, entonces no han entendido nada”, dijo en la red social.