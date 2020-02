Guaidó: "Por polémicos que sean, los mecanismos de presión aumentarán" - Runrun

Guaidó llegó a Caracas en un vuelo comercial de la aerolínea Tap a las 4:47pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y mandatario encargado, Juan Guaidó, ofreció su primer discurso tras regresar de su gira internacional, en el cual aseguró que los mecanismos de presión contra el régimen de Nicolás Maduro incrementarán “por más polémicos que sean”.

“Los mecanismos de presión solo van a aumentar, por polémicos que sean, solo van a seguir aumentando”, declaró el líder de oposición desde la Plaza Bolívar de Chacao, donde realizó su discurso ante representantes diplomáticos de distintos países, diputados y la sociedad civil.

El parlamentario enfatizó en la necesidad de reactivar la calle y las movilizaciones populares, por lo que hizo un llamado a todos los sectores para movilizarse, ya que los logros “no van a llegar gratis”.

“Falta poco, solo falta echar el resto si nos mantenemos firmes y movilizados. Hago un llamado a todos los sectores, todos a ejercer nuestro derecho, a exigir, a movilizarnos, no nos va a llegar gratis”, puntualizó.

Insistió en que, a pesar de las amenazas del oficialismo, de la persecución, las torturas y el riesgo de cárcel, todos los venezolanos pueden aportar su grano de arena para lograr un cambio.

“A pesar de los riesgos de cárcel, de tortura, imaginemos a 30 millones desde todos los espacios del mundo, todos tenemos algo que aportar”, aseguró para luego recordar que ya el régimen ha intentado aplicar estas estrategias y la oposición “sigue firme”.

En este sentido, recordó que los voceros oficialistas le amenazaron con prisión y en cambio, estaba con el pueblo asumiendo sus responsabilidades. “Por ahí volvieron a desfilar todos los voceros, que me iba a meter preso, que me iba a enfrentar a la justicia, claro que me voy a enfrentar, aquí estamos, con la gente”, dijo.

Por otra parte, instó a la unión entre dirigentes políticos, para sumar esfuerzos que puedan construir capacidades para lograr la ruta trazada desde enero de 2019.

Por ello sostuvo que los parlamentarios se pondrán manos a la obra para continuar con el trabajo, así que convocó una Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional para este miércoles 12 de febrero.

Balance de la gira

Con respecto a la gira internacional, Guaidó adelantó buenas noticias para el país. Sin dar detalles, indicó que al reunirse en Davos pudo conseguir el compromiso de actores que velarían por una recuperación económica temprana.

“Desde Davos nos traemos el compromiso a Venezuela de que pueda haber una recuperación económica pronto, también fuimos a hablar de futuro, el futuro de una Venezuela que estamos construyendo juntos ante una dictadura cobarde. Los hemos desafiado y lo vamos a seguir haciendo”, expresó.

De igual forma, informó que varios multilaterales confirmaron que crearán el ‘Fondo Venezuela’ una vez que “salga la dictadura”.

*Vea más en TalCual