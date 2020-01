Las noticias económicas más importantes de hoy #28Ene - Runrun

Usuarios de Ciudades Dormitorio gastan más de dos salarios mínimos integrales al mes en transporte

Los usuarios que residen en las Ciudades Dormitorio no están en capacidad de pagar los incrementos que de manera legal o ilegal cobran los transportistas, según afirma el coordinador del Comité de Usuarios Luis Alberto Salazar. A manera de ejemplo afirma que un usuario que vive en los Altos Mirandinos el pasaje actual es de Bs. 18000 si se saca que se hacen 2 viajes solo los 24 días de trabajo el monto a pagar solo en transporte es de 864.000 bolívares al mes. Descifrado

Casi todos los insumos básicos para la industria quedaron fuera de liberación de importaciones

Las importaciones de materias primas, productos químicos, maquinarias, aparatos, material eléctrico y otros equipos esenciales para la manufactura fueron sacadas de la lista de 4.999 categorías de bienes cuyas compras externas pueden hacerse libres de aranceles, IVA y derechos aduaneros. Para Conindustria, el régimen de libre importación de bienes que rige hasta el próximo 30 de junio, «promueve una vez más, la importación y la comercialización de bienes finales, ya que con medidas de este tipo, se beneficia al trabajador de otras latitudes y se generan riquezas para empresarios foráneos e intermediarios. Banca y Negocios

La Sundde instó a aceptar pagos con petros

La Sundde “exhortó” a los comerciantes a usar el biopago, sistema que permite realizar pagos en petros. También vigilan que los comerciantes no cobren comisiones, que no suban los precios de los productos que serán cancelados en petros, que estos no los cambien por bolívares (si lo hacen “serán sancionados”) y que no condicionen la prestación del servicio. Descifrado

Comerciantes pierden la paciencia esperando liquidaciones del PetroAguinaldo

El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Ezio Angelini, abogó este jueves por los comerciantes que aún esperan la liquidación del Gobierno a los pagos que, en diciembre pasado, se realizaron a través del petro qyue siguen pendientes, según información de Panorama. «Exigimos que se liquiden los consumos pendientes realizados a través del Petro. El Estado no debe pedir «paciencia» a los empresarios y comerciantes en esta economía inflacionaria sin crédito; no se puede regalar dinero que no tienen», tuiteó el empresario zuliano a través de su cuenta en la red social. Banca y Negocios

Nicolás Maduro analiza privatizar el petróleo ante la situación económica de su país

“Ante el colapso económico y rígidas sanciones, el gobierno socialista del presidente venezolano Nicolás Maduro propuso otorgar participaciones mayoritarias y el control de su industria petrolera a las grandes corporaciones internacionales”, informó Bloomberg. La medida terminaría con décadas de monopolio estatal sobre los recursos petroleros. Bloomberg afirmó, además, que representantes de Maduro han mantenido conversaciones con las compañías de hidrocarburos Rosneft PJSC, de Rusia; Repsol, de España, y Eni SpA de Italia. TRT

Arrestaron en Venezuela a Francisco Convit, acusado de lavar USD 1.200 millones de Pdvsa en EEUU

El empresario venezolano Francisco Convit, acusado por una corte estadounidense de lavar USD 1.200 millones de la petrolera estatal Pdvsa, fue detenido este lunes en Venezuela por fuerzas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según consignó El Nuevo Herald. El portal informó que existen versiones contradictorias respecto del lugar donde tuvo lugar la aprehensión, en el aeropuerto General en Jefe Santiago Mariño, de la isla Margarita en Nueva Esparta, o el Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas. Así lo dio a conocer el Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia del presidente encargado Juan Guaidó, Iván Simonovis, quien confirmó el hecho. El Carabobeño

Pdvsa se hunde en deudas mientras incumple pago a los bonistas: Reuters

Pdvsa afirmó que su deuda financiera cayó menos del 0.1% en 2019 con respecto al 2018 lo que significa que ahora la deuda es de unos $ 34,5 mil millones pese a mantener el incumplimiento del pago a bonistas, reveló Reuters. Pdvsa dejó de pagar intereses sobre la mayoría de sus bonos y ha acumulado miles de millones de dólares en pagos atrasados de intereses, afirmó la agencia. La estatal petrolera dijo que debía casi 25,2 mil millones de dólares a los tenedores de bonos, un poco más de 24,7 mil millones de dólares a fines de 2018. Noticiero Digital

Citgo donará $ 100.000 a siete organizaciones sociales para ayuda humanitaria en Venezuela

La empresa Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los Estados Unidos, anunció los programas que fueron seleccionados por la Fundación Simón Bolívar con el fin de ayudar a niños y adultos afectados por la compleja emergencia humanitaria que afronta Venezuela durante el año 2020. En específico la compañía señaló que siete organizaciones no gubernamentales fueron escogidas por esta iniciativa con el fin de apoyar el trabajo que desde Estados Unidos se realiza para mejorar el acceso a medicinas, los servicios de salud y la educación en salud preventiva o atender a los refugiados venezolanos en otros países de la región. Petroguia

ExxonMobil estima recursos recuperables en 8.000 millones de barriles en Guyana

La empresa estadounidense ExxonMobil anunció que aumentó su estimación de recursos recuperables en Guyana a más de 8.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, luego de un nuevo descubrimiento en el pozo de exploración Uaru, el décimosexto en el bloque Stabroek.El hallazgo se hizo al noreste del campo productor de Liza y es el primero del año 2020. Hasta finales de 2019, la empresa había hecho 15 descubrimientos en el área de alta mar de Guyana. Petroguia

Producción de petróleo de Libia podría caer a 72.000 bpd muy pronto: estatal NOC

La producción de petróleo de Libia ha caído a 262.000 barriles por día y podría declinar muy pronto a 72.000 bpd, dijo el lunes Mustafa Sanalla, presidente de la compañía estatal de energía NOC. Fuerzas del este de Libia leales al comandante Khalifa Haftar han estado bloqueando los principales puertos y yacimientos petroleros de la nación del norte de África hace más de una semana. NOC dijo que estaba haciendo todos los esfuerzos posibles para levantar los bloqueos a sus principales instalaciones petroleras, pero que no podía aventurarse a decir cuándo retomaría la actividad normal. Reuters

Las 5 exigencias de las tribus de Libia para desbloquear los yacimientos de petróleo

Los jeques de las tribus libias, que habían paralizado las exportaciones de crudo al bloquear los principales puertos del país y algunos de sus yacimientos, se reunieron con el consejo supremo de regiones de petróleo, gas y agua en la ciudad portuaria de Zuwetina con el fin de plantear las condiciones para reanudar la actividad de los pozos. La principal condición de las tribus libias, leales al comandante Khalifa Haftar, es una distribución justa de los ingresos del petróleo. Sputniknews

Terroristas atacan almacenes de petróleo en el noroeste de Siria

Terroristas han perpetrado un ataque contra depósitos de petróleo en la ciudad de Baniyas, en el noroeste de Siria, según informa la agencia Sana citando al Ministerio de Petróleo del país árabe. El ministerio señaló que buzos terroristas colocaron y luego detonaron artefactos explosivos en los oleoductos marítimos de la red de transporte de petróleo de Baniyas. Actualidad Rt

Petroecuador solicitó ser reconocida como víctima en juicios por lavado de dinero que se realizan en EE.UU.

Petroecuador informó que actualmente se están llevando a cabo en Estados Unidos 12 juicios por lavado de dinero y por violar la Ley de Práctica Corrupta en el Extranjero contra exfuncionarios y excontratistas de la empresa pública. Uno de ellos es el caso Armengol Cevallos, contratista de Petroecuador, quien se declaró culpable en la Corte del Distrito Sur de Florida de los Estados Unidos, del delito de conspiración para cometer lavado de dinero y por conspiración para violar la Ley de Práctica Corrupta en el Extranjero Petroguia