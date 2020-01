Fallece la diputada Addy Valero tras luchar contra el cáncer - Runrun

Valero denunció un intento de chantaje por parte de Luis Loaiza para que votara en contra del presidente Juan Guaidó, a cambio de medicinas para su tratamiento

“Yo me podré morir pero no permitiré que por mi voto se muera Venezuela”, fueron las palabras de la diputada Addy Valero luego de que su colega, Luis Loaiza, intentó chantajearla con medicinas para su tratamiento de cáncer de cuello uterino, para que no votara por el presidente Juan Guaidó.

Después de una lucha de tres años contra la enfermedad, la diputada falleció la mañana de este miércoles, 22 de enero. Sus compañeros del partido Acción Democrática y resto de parlamentarios expresaron sus condolencias a través de la red social Twitter.

“Yo me podré morir pero no permitiré que por mi voto se muera Venezuela”, fue la respuesta de la diputada Addy Valero cuando la dictadura intentó sobornarla con dinero y ofertas médicas para que cediera su apoyo al presidente (E) @jguaido pic.twitter.com/KEqKmpYBRI — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) January 22, 2020

“Ella como muchos pacientes oncológicos en Venezuela, no pudo recibir tratamiento adecuado. En cierto modo sentimos que no la pudimos proteger de la enfermedad”, expresó el presidente encargado y del Presidente, Juan Guaidó, desde Bruselas.

En medio de nuestra gira por Europa nos enteramos del lamentable fallecimiento de la Diputada Addy Valero. Comparto con ustedes las emotivas palabras del presidente @jguaido al enterarnos de esta triste noticia. Nuestras condolencias con sus familiares y amigos. pic.twitter.com/g7Rc8NpcRM — Julio Borges (@JulioBorges) January 22, 2020

Tanto así que hicieron una campaña para poder recaudar fondos para poder cubrir los gastos de su tratamiento. En la página web de gofundme.com explicó que fue diagnosticada de cáncer en 2017. “Esta lucha para todos nosotros, “pacientes oncológico”, es fuerte. Sabemos que es de ayuda económica permanente”, describió la diputada.

El 9 de enero la diputada denunció que su colega Luis Loaiza intentó comprar su voto para una nueva junta directiva dentro de la Asamblea Nacional. La diputada Bolivia Suárez (Independiente-Lara) declaró a El Impulso, que Loaiza se trasladó hasta la casa de Addy Valero, “para intentar chantajearla con facilitarle tratamiento médico”.

La diputada rechazó esta “oferta” y ratificó su apoyo al presidente Guaidó, aunque por su enfermedad no pudo asistir a la sesión del 5 de enero. Pero votó su suplente, Mildred Carrero Paredes.

Valero fue electa diputada de la Asamblea Nacional por el circuito 2 del estado Mérida, fue militante del partido Acción Democrática y también fue concejal y presidenta del Concejo Municipal en el municipio Tulio Febres Cordero en la misma entidad.

CEN @ADemocratica con inmenso dolor expresa sus más sinceras palabras de condolencias por el fallecimiento de la diputada a la Asamblea Nacional y dirigente de nuestra organización política en el estado Mérida, Addy Valero. A sus familiares y amigos, nuestro abrazo. Q.E.P.D pic.twitter.com/JjMMpV77n8 — Bernabé Gutiérrez (@adbernabe) January 22, 2020

Esta digna comp ⁦@ADemocratica⁩ diputada ⁦@AsambleaVE⁩ Addy Coromoto Valero acaba de fallecer en Merida,estás fotos las tomamos el sábado 11/01 en la rueda de prensa donde denunciamos la traición de Luis Loaiza,ella demócrata cabal dio su testimonio de grandeza QEPD. pic.twitter.com/Z2SSqnpqm1 — Williams Dávila (@williamsdavila) January 22, 2020

Amada y valiente Addy, nuestra historia de libertad se escribirá en tu honor y en el de la memoria de todos nuestros héroes caídos. Sentidas condolencias a sus familiares. 2 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) January 22, 2020

Nuestra compañera colega y amiga la Diputada Addy Valero se fue de este mundo dejando a toda Venezuela un legado de dignidad y muestra de valores cuando a pesar de su enfermedad y necesidades no se vendió a los traidores. Mi más sentido pésame y Dios la tenga en su gloria. QEPD pic.twitter.com/6rK8q827Wo — Ma Beatriz Martínez (@MBMartinezR) January 22, 2020