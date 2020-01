Maduro presenta su #MemoriayCuenta2019 ante la ANC - Runrun

El gobernante Nicolás Maduro presentó este martes 14 de enero la Memoria y Cuenta correspondiente al año 2019 desde la asamblea nacional constituyente (ANC).

Al inicio de su alocución, el mandatario acusó a los obispos venezolanos de politizar la procesión de la Divina Pastora, que se llevó a cabo hoy en el estado Lara.

“Repudiamos y rechazamos el intento de politizar y partidizar un acto que le pertenece al pueblo (….) jamás verán a ningún líder de la revolución manipulando procesiones. Nuestra fe en Dios es desde nuestro corazón”, puntualizó.

Maduro ratificó su reconocimiento a la ANC y sus “poderes plenipotenciarios” a los que dijo esta “totalmente subordinado”.

Rechazó además las agresiones emanadas desde la administración estadounidense. “Un fracaso sin atenuante para el imperio y sus lacayos”, dijo.

Un 2019 difícil

“El 2019 fue el año en que la derecha rompió todos los códigos y límites al colocarse de rodillas a las órdenes imperiales de EEUU”, y asegura esto quedó evidenciado el 23 de febrero cuando se intentó ingresar la ayuda humanitaria al país.

En su discurso Maduro reiteró la tesis de que los apagones generales que sufrió el país finalizando el primer semestre del 2019 fueron por consecuencia de una ataque informado realizado por Estados Unidos. Aseveró quedó demostrada la participación de EEUU y sus armas “en el diseño, planificación y ejecución del atentado”.

“Querían dejarnos sin energía eléctrica por meses, sin agua y sin comida y hospitales. Esta fue una acción de guerra no declarada contra todo el pueblo”, manifestó.

El mandatario venezolano también se refirió al madrugonazo militar del 30 de abril en el que un grupo de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN) se sublevó. Al respecto detalló que en esos hechos apenas participó un “puñado pequeño” de traidores y que no tuvo ni eco militar ni popular.

Al mismo tiempo, denunció más de 50 acciones de espionajes e intentos de asaltos a cuarteles militares. Al respecto advirtió que “quien atente se encontrara de frente con los fusiles de la FAN”.

Por otra parte, volvió a culpar al gobierno de los Estados Unidos por la crisis económica que vive el país. “El imperio apretó el cerco de Estado que tiene contra nuestra patria. La guerra económica se continua intensificando. El imperio ha pretendido atarnos de pies y manos”, matizó.

Apoyo al CNE

Maduro avaló la labor del actual CNE y dijo estar dispuesto a dar más garantías al sistema electoral, incluso a aceptar el arribo de misiones de observadores para las venideras elecciones de la Asamblea Nacional. Al respecto, propuso que se invite a la ONU, a la Unión Europea y a “todas las organizaciones internacionales que quieran para que acompañen el proceso electoral para la nueva Asamblea Nacional”.

Hizo también una amenaza: “lo que sí en este país no entrará el Luis Almagro. Ni la OEA ni Almagro entra a este país más nunca”, dijo, reiterando que su plantea consolidar y ampliar la mesita de diálogo. “Creo en el diálogo para conocernos y respetarnos”, dijo.

A punta de bonos

Aun sin hacer balance alguno de su gestión de gobierno, dijo que lo alcanzado en 2019 debe ser tomado como base para impulsar el desarrollo del país en este 2020.

En lo social, dijo que en el 2019 lo esencial fue proteger a las víctimas de la guerra económica, con los CLAP, los bonos y el carnet de la patria, asegurando que 17 millones de personas atendidas a través del carnet de la patria, mientras que el diciembre pasado “probamos con éxito el petroaguinaldo”, bono otorgado en la criptomoneda creada por el gobierno que, según dijo, se otorgó a 8 millones de personas.

Ya en días anteriores funcionarios del oficialismo habían asomado que el acto se realizaría ente la ANC y no ante la Asamblea Nacional (AN), tal como lo establece la Constitución, por considerar que el Parlamento no estaba en condiciones para recibir el mensaje anual de Maduro, en principio, por la figura de supuesto desacato en la que el chavismo insiste que se encuentra el Poder Legislativo.

Misión vivienda

El gobernante de Venezuela durante la rendición de cuentas del año 2019 hizo referencia al tema de la misión vivienda. Sobre el tema Maduro dijo que desde el año 2011 hasta la fecha se habrían entregado “más de 3.600.000 viviendas”. Asismismo, señaló que el objetivo de cara al 2025 es hacer entrega de la vivienda número 5 millones.

El 26 de diciembre Maduro dijo anuncio la entrega de la vivienda número 3 millones, lo que indicaría que en apenas 14 días del mes de enero se han entregado 630 mil vivienda más

Estas cifras oficiales indicarían que en 2018 se construyeron 1.554 casas por día, lo que significaría la edificación de 64 casas o apartamentos cada hora -si se asume que las obras fueron continuas durante las 24 horas del día- lo que quiere decir que si seguimos las matemáticas durante 2018 el Gobierno Nacional tuvo que construir 1 casa cada minuto.

Nicolás Maduro celebró el trabajo que se ha realizado tras la creación de la misión Venezuela Bella. Según lo expuesto en su discurso “en un año de vida” se logró rehabilitar 2.500 espacios públicos y en estos se incluye la construcción de plazas, parques bulevares, miradores turísticos, iglesias y templos. Además de vialidad, iluminación y ornato en 167 ciudades de la nación.

Educación y Salud

En referencia al tema de la educación pública, el mandatario afirmó que Venezuela ha mantenido el ritmo de avance y se ha logrado una expansión de 6% de la matrícula escolar y que más de un tercio de los venezolanos integran el sistema educativo “en todos los niveles hay más de diez millones de compatriotas estudiando en el sistema educativo venezolano”, explicó. Maduro también anunció que se aplicará un incentivo especial para los hogares de la patria que tengan a sus hijos e hijas en el sistema educativo.

Aunque recordó que en 2019 se llevaron a las instituciones educativas libros y útiles, resaltó la necesidad de que este año se produzcan todos estos materiales y uniformes. Asimismo, recalcó la necesidad de crear un plan que consista en la búsqueda de los jóvenes que están en situación de abandono para reincorporarlos a los salones de clases.

En área de salud Nicolás Maduro insistió en que ha sido uno de los derechos más golpeados por “por el sistema imperialista”. Según el Ejecutivo ha hecho de todo para mantener el sistema de salud en funcionamiento frente a las supuestas intenciones que reitera tiene el gobierno de los EEUU de destruirlo.

No obstante, Maduro detalló que en 2019 a través de la misión Barrio Adentro y el sistema público en fase de construcción se registraron casi 93 millones de consultas médicas gratuitas, de cuales 19 millones han sido casa por casa. Precisó que se realizaron 590 mil intervenciones quirúrgicas y se atendieron 37.300 partos y cesarías

Reconoció que en 2019 no se cumplió reducir la mortalidad infantil y materna.

CLAP e hiperinflación

Sobre el tema de alimentación, Maduro dijo que el papel de los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP) ha sido fundamental para hacer frente a la crisis del país.

Aseguró que más de 120 millones de cajas CLAP fueron repartidas en 2019 con las que se lograron beneficiar a seis millones 200 mil familias.

“Los CLAP han cumplido su propósito de golpear la especulación en la misma medida que protege el ingreso asediado por la hiperinflación inducida contra el pueblo. Los CLAP han permitido mitigar los efectos de la guerra económica” recalcó.

Al tiempo, sostuvo que se ha mejorado de manera sostenida el abastecimiento en el país, quien ocupa la jefatura de la administración venezolana, añadió que la escasez bajó más de 15 puntos,

Maduro afirmó que se ha logrado frenar la hiperinflación “inducida” y se ha fortalecido expansión de la producción al pueblo por medio de la plataforma patria durante el año 2019. Detalló que la inflación anual para el cierre del año 2019 fue “mil veces menos a la proyectada desde EEUU”.