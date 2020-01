Diosdado Cabello asoma que elecciones parlamentarias serán sin Tibisay Lucena en el CNE - Runrun

“Se van a perder el lujo de tener una gran mujer en el CNE como lo es Tibisay Lucena”, expresó el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, el miércoles 8 de enero en su programa de televisión Con el Mazo Dando

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, asomó este miércoles nueve de enero que las próximas elecciones que se realicen en el país podrían hacerse sin la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, al frente de dicho organismo.

“Se van a perder el lujo de tener a una gran mujer en el CNE como lo es Tibisay Lucena”, expresó Diosdado Cabello, quien preside la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro.

Los dirigentes del PSUV y el propio Nicolás Maduro han manifestado en reiteradas oportunidades su deseo de adelantar los comicios para diputados del Parlamento. El período legislativo vence el cinco de enero de 2021 y las elecciones parlamentarias se realizan tradicionalmente en los últimos dos meses del año previo a dicho vencimiento.

La oposición venezolana ha insistido en que se requieren condiciones adecuadas para que se convoque un proceso comicial de esta naturaleza y que garantice que el resultado final corresponda al expresado por la población. Entre tales condicionantes figura la de una nueva directiva del CNE, que es acusado de haber demostrado parcialidad hacia el gobierno.

Omisión

Corresponde a la Asamblea Nacional (AN), con mayoría calificada, designar a las autoridades del CNE, previa conformación de un comité de postulaciones electorales. Según los resultados de 2015, la oposición contaba con la cantidad de escaños suficientes para hacerlo. No obstante, dado que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender los efectos de la proclamación de cuatro diputados por el estado Amazonas, tres de ellos opositores, la oposición no logró acometer la designación.

El grupo de los diputados CLAP (denominados así por su vinculación al escándalo por la presunta protección a funcionarios y empresarios acusados de corrupción en el programa social del Ejecutivo), ha impuesto una junta directiva a la AN, que el gobierno ha reconocido, pero no ha demostrado que contaron con el cuórum suficiente para ello. En la votación de la sesión del cinco de enero en el Palacio Federal Legislativo habrían votado 81 diputados, pero la fracción de oposición asegura que sufragaron diputados suplentes y otros del gobierno que perdieron su condición de diputados.

La fracción de oposición se reunió luego en la sede de El Nacional y ratificó a Juan Guaidó como presidente del Parlamento. Faltaría saber si estando los principales en una sesión en el Palacio Federal Legislativo, el grupo de Luis Parra llega a contar con los votos que asegura tener. Si la AN no logra la designación del CNE, incurriría en omisión legislativa y corresponde al Tribunal Supremo de Justicia hacer la escogencia.