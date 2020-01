Maduro reconoce a Luis Parra como presidente de la AN: "Guaidó no quiso dar la cara" - Runrun

Nicolás Maduro reconoció a Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, después que los diputados chavistas y diputados expulsados de las filas opositoras dieran un golpe al Parlamento y nombraran una nueva directiva.

“La Asamblea Nacional tomó una decisión autónoma y nombró al diputado de Primero Justicia Luis Parra como presidente. Lo acompaña un diputado de Copei y otro de Voluntad Popular en la directiva”, dijo Maduro durante la inauguración del nuevo estadio Forum La Guaira.

#VIDEO 📹 | Pdte. @NicolasMaduro: La Asamblea Nacional tuvo su reunión que estaba pautada en la constitución. La AN juramentó a nueva junta directiva de la oposición encabezada por Luis Parra #VenezuelaAvanzaConElPetro pic.twitter.com/C1NLxHhHKT — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 5, 2020

A juzgar por lo que dijo, a Maduro no lo tomó por sorpresa lo sucedido hoy: “Lo que pasó hoy, ya se veía venir desde noviembre. Una rebelión dentro de la Asamblea Nacional, que nadie se sorprenda de lo que ha ocurrido hoy”.

A su juicio, la presencia de piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) formaba parte de un plan acordado con parlamentarios de oposición para garantizar la seguridad durante el desarrollo de la sesión ordinaria.

“Stalin González y Edgar Zambrano coordinaron con Pero Carreño los dipositivos de seguridad para la entrada de los diputados al Palacio Federal Legislativo”, añadió.

#VIDEO 📹 | Pdte. @NicolasMaduro: Stalin González y Edgar Zambrano coordinaron con Pero Carreño los dipositivos de seguridad para la entrada de los diputados al Palacio Federal Legislativo #VenezuelaAvanzaConElPetro pic.twitter.com/S1kp64qKqT — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 5, 2020

“Si Guaidó no quiso entrar es porque no tenía los votos, él no quiso dar la cara. No las tienes puestas porque si uno tiene que enfrentar una situación da la cara pero no quiso dar la cara (…) Están los acontecimientos de cómo se desarrollo todo y cumplimos en garantizar la seguridad con Stalin González, Edgar Zambrano y Juan Guaidó”, manifestó.

Además, dijo que Guaidó deja la presidencia de la AN “multimillonario” del dinero que fue entregado por el gobierno de los Estados Unidos (EEUU).

Por otro lado, aseguró que este 2020 habrá elecciones de la AN: “Vamos a tener una fiesta política electoral de democracia y participación maravillosa. Aspiramos a recuperar la AN con votos”.

Con información de TalCual y El Pitazo