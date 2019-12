Gobierno incumple promesa de liberar presos políticos para Nochebuena - Runrun

Incumplidas. Así quedaron las promesas que desde miembros de la llamada Mesa de Diálogo Nacional se ofrecieron sobre la posible liberación de un grupo de presos políticos en la víspera de Navidad. Hoy, 25 de diciembre, las excarcelaciones no se han ejecutado, mientras el gobierno de Nicolás Maduro tampoco ha dado muestras de refrendar la palabra de sus «adversarios» en el diálogo.

El primero en abordar la situación de los presos políticos fue el excandidato presidencial Javier Bertucci. El pasado 11 de noviembre, el dirigente del partido Esperanza Por El Cambio dijo que al menos 60 personas entre civiles y militares serían beneficiarios de una serie de órdenes de liberación como parte de los acuerdos en la Casa Amarilla.

«Estamos seguros que para el próximo mes tendremos un buen grupo de liberaciones, no son solo civiles sino también militares. No me gustaría hacer ningún anuncio de nombre. Para nosotros cualquier preso político es importante», señaló.