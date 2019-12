Humano Derecho #149 con Maria Gabriela Poleo voluntaria de Funbijus - Runrun

¿De qué va FUNBIJUS?, ¿Qué pasos debo seguir para tener una jornada odontológica en mi comunidad?, ¿Como ha sido la receptividad de las personas en estas jornadas? Estos y otros temas los estaremos conversando con Maria Gabriela Poleo voluntaria de Fundación Bienestar y Justicia Social (FUNBIJUS), una iniciativa que nace en el año 2010 y busca reivindicar la responsabilidad de la Universidad Central de Venezuela en especial a la Facultad de Odontología, con jornadas odontológicas que llevan a cabo en comunidades vulnerables. Estas actividades sociales cuentan con el apoyo de voluntarios universitarios y profesionales. Además los estudiantes de la facultad pueden realizar su trabajo de servicio comunitario en estas jornadas.

“La gente sale muy agradecida de estas jornadas odontológicas”.

