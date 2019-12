Diputado José Luis Pirela: "A mí nadie me ha intentado sobornar" - Runrun

El diputado José Luis Pirela, de la fracción 16 de Julio, aparece mencionado en el trabajo de investigación de Armando.info que revela cómo un grupo de diputados intercedieron ante organismos de justicia para dejar bien parado al empresario Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Foods 2015 que maneja las Tiendas CLAP y está relacionado a Álex Saab. El nombre del zuliano se incluye al narrar un viaje hecho por diputados a Europa, que dice tuvo un objetivo claro: denunciar a Rafael Ramírez. En la Asamblea Nacional agregó que el periplo lo pagó un empresario. Sobre el mentado “maletín verde” dice no haberlo visto, pero lo condena, de existir

-Usted ha negado estar involucrado en una trama de favores en beneficio de empresarios contratistas del gobierno de Nicolás Maduro, que ha develado una investigación periodística de Armando.info.

-En primer lugar, debo decirte que yo no participé en el debate de los CLAP porque yo no soy miembro de la Comisión de Contraloría. El reglamento establece que para que un diputado que no es miembro de una comisión pueda intervenir, tiene que solicitar el derecho de palabra al presidente de la comisión y allí fijar su posición sobre el tema que quiera plantear. En ningún momento yo fijé ninguna posición, nunca solicité un derecho de palabra sobre el tema. No tengo nada que ver con el informe. En lo que sí participé fue en la denuncia de investigación que formulamos a Rafael Ramírez, que dilapidó más de 30 mil millones, que en combinación con los bolichicos, el grupo Derwick, Alejandro Betancourt, les arrebataron a los venezolanos la posibilidad de una inversión eléctrica. En lo que a mí respecta se trata de un pase de factura orquestado por Alejandro Betancourt y Rafael Ramírez en función de tratar de intimidarme. A mí no me van a intimidar, yo no tengo nada que temer. Yo estoy dispuesto a cualquier investigación, en cualquier organismo, nacional o internacional; estoy dispuesto a acudir, a presentar mis argumentos, porque evidentemente se trata de un pase de factura.

-Cuando usted habla de un pase de factura y menciona estas personas, ¿está señalando que Armando.info forma parte de esta esta estructura, de esta intención?

-Mira, estoy señalando que hay una campaña, que no es solo Armando.info. Por ahí publicaron una foto en las redes, y me hacen un círculo rojo y hacen un círculo de otra persona y dicen que es Alex Saab. Yo no conozco a Alex Saab ni lo he visto nunca. De manera que, cuando se usa la mentira, cuando se usan pruebas falsas es porque estamos ante gente inescrupulosa. Yo quiero que Armando.info presente una prueba que a mí me comprometa sobre ese tema. ¿Por qué Armando.info nunca ha publicado nada con respecto al caso de los bolichicos y el tema de la inversión eléctrica? ¿Por qué en Armado.info no publican la oscura gestión de Rafael Ramírez de Pdvsa? Yo fui a España porque, además, yo llevo un caso desde hace año y medio, el de “La Plataforma”, donde fueron estafadas 22 empresas venezolanas por un grupo que encabeza Ángel Martínez Higuera que está en España. En la visita a España participé en la denuncia contra estos personajes que ya señalé y me reuní con el denunciante, y con otras personas que nos entregaron elementos probatorios sobre el tema de la plataforma. De manera que yo lo que he hecho es combatir la corrupción. La corrupción es un obstáculo para el desarrollo económico de los pueblos, y la corrupción hay que combatirla sabiendo que es un poder. Rafael Ramírez es un poder económico, los bolichicos son un poder económico, con capacidad para orquestar todo este tipo de campañas, pero la mentira tiene piernas cortas y podrá perfectamente develarse la verdad en una investigación seria.

