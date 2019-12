William Barrientos desmiente su participación en supuesta trama de corrupción - Runrun

El parlamentario William Barrientos indicó que la carta aparece firmada por sus colegas Freddy Superlano y Conrado Pérez

William Barrientos, diputado de la Asamblea Nacional, negó este martes 3 de diciembre haber firmado un documento para eximir al empresario Alex Saab de sus delitos de corrupción con los CLAP.

Desde el Palacio Federal Legislativo, Barrientos mostró el documento firmado por los diputados Freddy Superlano y Conrado Pérez, integrantes de la Comisión de Contraloría de la AN.

“Ahí no estaba la firma de William (…) Pueden acudir a la Notaría de Chacao, donde se registró este documento”, expresó el parlamentario.

Señaló que el documento se notificaba que la investigación contra Alex Saab ya no estaba siendo realizada. En el texto se exoneraba a Saab de una malversación de fondos.

“Se le hizo una investigación a Carlos Lizcano que es un testaferro de Alex Saab y allí están las firmas y cada diputado debe responder de manera clara, pero la mía no aparece y no tengo nada que ver. Yo no le firmó a corruptos, ni lo haré”, dijo.