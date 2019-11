Claves del caso Calderón Berti, Freddy Superlano y el documento en Papyrus - Runrun

El exembajador de Venezuela ante Colombia reveló que fue alertado por las autoridades colombianas sobre el uso de fondos en prostitutas y licor, por lo cual el gobierno interino pidió que se inicie una investigación respecto a este hecho

Esta semana Humberto Calderón Berti estuvo en el foco noticioso tras conocerse que fue destituido de su cargo como embajador de Venezuela ante Colombia, del gobierno interino de Juan Guaidó. Se le acusó de supuestamente participar en una supuesta conspiración contra el mandatario encargado y surgieron rumores de que para aquel cargo sería designado el diputado Freddy Superlano.

-El miércoles 27 de noviembre, a través de un comunicado en Twitter, Guaidó anunció la destitución de Calderón Berti como embajador ante el país neogranadino, sin ofrecer mayores detalles que lo siguiente: “Hemos decidido designar a un nuevo embajador ante la República de Colombia, cargo que usted dignamente ha desempeñado hasta la presente fecha”.

Presidencia (E) de .@jguaido destituye al embajador de #Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti. "Hemos decidido hacer modificaciones en relación a nuestra política exterior", dice parte del comunicado. #26Nov pic.twitter.com/VSocLIeCh5 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) November 27, 2019

-El viernes 29 de noviembre, la periodista venezolana Carla Angola aseguró que Calderón Berti habría sido destituido por supuestamente formar parte de una “conspiración contra Guaidó”, según un documento en formato Papyrus difundido en redes sociales, donde presuntamente sería designado como presidente y miembro de la Junta de Transición en conjunto con Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.

-Aquel documento se expresa que desde Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia (de Nicolás Maduro) se haría “impostergable que el Poder Ejecutivo sea dirigido por una Junta Nacional de Transición y Reconciliación Nacional”.

-El exembajador de Venezuela ante Colombia afirmó en unas declaraciones que no tiene ningún vinculo con estos representantes del régimen de Maduro. “Yo no conozco a Padrino López ni a Maikel Moreno. Pregúnteles si alguna vez he hablado con ellos”, dijo, al tiempo que aclaró no haber participado en los hechos del 30 de abril, donde un grupo de militares se sublevó contra Maduro en el Distribuidor Altamira.

#MiamiMundo #Exclusiva

.

Hablan de supuesta conspiración al país y acuerdo con el régimen de Maduro por parte del embajador de @jguaido en Colombia, Humberto Calderón Berti y presentaron este documento como posible prueba… (Hilo) pic.twitter.com/zCORSDTkUF — Carla Angola TV (@carlaangola) November 29, 2019

-El día jueves 28 de noviembre, a través de las redes sociales, se corrió el rumor de que Guaidó designaría como nuevo embajador de Venezuela en Colombia al diputado opositor Freddy Superlano, acontecimiento que el parlamentario negó, pues por el contrario, aseguró que seguirá cumpliendo sus funciones como el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento para tratar el tema de las investigaciones y denuncias.

-Al día siguiente, en las declaraciones de Calderón Berti, también hizo importantes revelaciones relacionadas con malversación de fondos destinados para atender los militares venezolanos en Cúcuta, que supuestamente se utilizaron, según la alerta que le dieron las autoridades colombianas, el licor y prostitutas.

-En esas palabras, Calderón Berti también afirmó que su relación con Guaidó “no existe desde hace meses”, manifestando también que estuvo totalmente opuesto al diálogo realizado por el gobierno interino con el régimen de Maduro que inició en Oslo y finalizó con el fracaso de Barbados.

-Este sábado 30 de noviembre Guaidó realizó un recorrido por la parroquia Macuto, estado Vargas, y al ofrecer declaraciones varios periodistas le preguntaron sobre este documento, a lo que él respondió que no tenía conocimiento sobre esa información y no señaló a Calderón Berti como responsable de una supuesta conspiración de su parte en contra del gobierno interino. “No conozco el documento”, dijo.

El presidente de la comisión de Contraloría de la @AsambleaVE, dip. @freddysuperlano, fue víctima de un ataque con burundanga mientras se encontraba en la ciudad colombiana de Cúcuta.#23Feb — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) February 24, 2019

-Como se recordará, en febrero de este año, cuando Superlano viajó a Cúcuta con motivo del concierto “Venezuela Aid Live”, sufrió una intoxicación en el hotel donde se hospedaba y su asistente, Carlos José Salinas, falleció. Sobre el caso, El diario La Opinión de Cúcuta precisó que cuando los empleados fueron a las respectivas habitaciones, encontraron a Superlano y Salinas drogados con escopolamina y en mal estado de salud”. Desde Voluntad Popular denunciaron que se trató de un ataque con burundanga.

-Calderón Berti eximió de toda responsabilidad a Guaidó sobre la supuesta malversación de fondos en Cúcuta, sin embargo reveló que cuando recibió advertencias, solicitó una auditoría de la cual Leopoldo López, expreso político y líder de Voluntad Popular, tenía conocimiento. Además exigió que sea investigado este hecho.

-Tras las declaraciones de Calderón Berti, el gobierno interino de Guaidó emitió un comunicado pidiendo que sean investigados los señalamientos hechos por el exembajador sobre la supuesta malversación de fondos, lo que ha sido calificado como un “Cucutazo”.