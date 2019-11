Oficina de Michelle Bachelet llama a respetar marcha de este #16Nov - Runrun

La oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, hizo un llamado al régimen de Nicolas Maduro a garantizar la marcha prevista por la oposición en todo el país para este 16 de noviembre.

“Venezuela: Llamamos a las autoridades a garantizar el derecho de reunión pacífica en las protestas de hoy y evitar actos de intimidación contra manifestantes, periodistas y organizadores”, escribió el organismo en su cuenta oficial en Twitter.

#Venezuela: We call on the authorities to guarantee the right to peaceful assembly in today’s demonstrations and to refrain from harassing demonstrators, journalists and organizers.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 16, 2019