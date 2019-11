NetBlocks: acceso a Twitter, Facebook e Instagram presenta restricciones este #16N en Venezuela - Runrun

La ONG NetBlocks.org, dedicada al monitoreo del internet, dio a conocer en la mañana de este 16 de noviembre que el acceso a las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram se encuentra restringido en Venezuela.

Esto ocurre el mismo día que se llevará a cabo la movilización convocada por la oposición Venezuela Despierta.

Para que los usuarios de la redes sociales puedan ingresar a las mismas tendrían que conectarse a una red VPN.

⚠️Alert: Twitter, Facebook and Instagram restricted in #Venezuela on morning of planned marches calling for free and fair elections; intermittent disruptions ongoing #16Nov #16NTodaVenezuelaEnProtesta 📉

📰 https://t.co/fmwGEAym1m pic.twitter.com/2DvNyqC6up

— NetBlocks.org (@netblocks) November 16, 2019